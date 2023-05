Atiende Maquiavelo sus fletes y mudanzas

"En 2016 debuté en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí estuve hasta que llegó la pandemia y por esa razón tuve que buscar sustento para mi familia, particularmente por mi hijo, que es por quien más tengo que ver.

"En el sector independiente he tenido algunas funciones, no tantas como yo quisiera, pero me gustaría retomar el camino del CMLL, y en un futuro no muy lejano espero volver a ser luchador de tiempo completo", confesó.

Aunque en su visita a la sucursal Vallejo de la Taquería Chabelo se vio muy rudo cortando las carnitas, Maquiavelo se envuelve por la nostalgia cada vez que habla de la arena México.

"Sé que es muy difícil regresar, porque en este tiempo han entrado chavos que tienen mucha espectacularidad, pero físicamente estoy bien, porque ha habido veces en los que me ha tocado subir muebles por 14 pisos por escalera y me siento perfectamente", agregó.