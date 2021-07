Olvidan ´otras´ vacunaciones

En conferencia virtual, Salvador Pineda, médico pediatra y gerente de vacunas de Sanofi Pasteur, comentó en el marco del día mundial de la hepatitis B, que la pandemia ha elevado los números de menores sin vacunas, y que ante el temor, no han llevado a sus hijos a vacunar.

"Un aspecto muy importante de salud pública es que la prevención por medio de las vacunas se vea afectada, el programa de vacunación ha sufrido debido al confinamiento y al temor de los padres a que reciban sus respectivas sus vacunas", dijo.

Detalló que cualquier interrupción en la vacunación dará una acumulación de niños susceptibles que no tienen protección contra enfermedades y eso da mayores posibilidades de brotes inmunoprevenibles, ya que si el porcentaje de menores vacunados no es mayor, también se afecta la inmunidad de rebaño.

"Estamos por debajo de los porcentajes y es preocupante porque la protección de rebaño están entre dijo en el país y en otras partes del mundo", recalcó.

Carmen Espinosa, infectóloga pediatra, comentó que en 10 años se tienen menores de todas las edades que se van a estar infectando por el virus de la hepatitis B, por lo que entre más pequeños, hay más riesgos hay de que tenga una infección crónica.

"Ahorita hay una alerta por la OMS se ha dado cuenta de que en la mayoría o en una gran cantidad de países, sobre todo en Latinoamérica los menores de un año ni siquiera el 10 a 15 por ciento, se han vacunado y esto ha sido por el confinamiento todo el mundo tiene miedo de contagiarse de Coronavirus", dijo.

La doctora señaló que la falta de vacunación, ha originado que diversas enfermedades regresen como la difteria, sarampión o la polio.

"La mayoría de los pediatras estamos muy preocupados porque cada vez que llega un niño a nuestro consultorio, vemos que su cartilla de vacunación está incompleta, entonces creo yo que teneos que hacer énfasis en que tenemos que buscar l forma de completar estos esquemas y es importante porque cuando terminemos el confinamiento la gente empiece a salir podemos tener rebrotes", dijo.

Y argumentó: "Tenemos una alerta de difteria, una alerta epidemiológica de sarampión que si no ha sido por el confinamiento hubiéramos tenido un brote, más grave, el no pasado tuvimos 192 casos, yo no había visto un caso de sarampión y el año pasado me tocó ver a seis y es una cosa inédita".

Los médicos hicieron el llamado a las familias para que protejan a sus hijos de las diversas enfermedades, y frenar posibles brotes.

"Ya sabemos que el Covid es muy importante y que ahorita es lo que nos tiene atosigados, pero recuerden que tenemos un gran porcentaje de niños que no tienen su esquema completo, queremos que se completen los esquemas porque eso nos va a mantener sanos", finalizó.

FALTAN VACUNAS

Desde el 2012 el Gobierno Federal, arrastra un problema de falta de vacunas, lo que genera que los menores no puedan contar con su esquema completo.

Carmen Espinosa, infectóloga pediatra, comentó que pedir vacunas requiere de una programación previa, ya que el país que solicita tiene que contar con el número de nacimientos esperados para el año en el que le van a llegar las dosis.

Explicó que se debe hacer un bien análisis de los nacimientos esperados para que puedan pedir las vacunas para los que vayan naciendo.

"Lo que tiene que hacer el gobierno y que lamentablemente no sucedió en años previos, pero no es nuevo del 2012 para acá hemos venido trayendo este problema de que no se sacan bien las cifras y no se pide el número suficiente de vacunas", dijo.

La infectóloga señaló que en México no hay grupos anti vacunas como en otros países, por lo que es importante dar información confiable de los efectos que tienen las vacunas.

"Los papás los que tenemos que hacer es permear esta información para que sepan que la única oportunidad que tenemos, inclusive del covid es que tengamos altas tasas de vacunación", recalcó.

EN CIFRAS

- La Organización Mundial de la Salud está en alerta porque ante la pandemia.

- En México hasta en un 20 por ciento ha disminuido la vacunación.

- En México las cifras en la carilla electrónica que se lleva en 4 estados del país.

- Los resultados en porcentaje de vacunación son alarmantes, ya que menos del 10 por ciento de los menores de un año tienen esquemas completos.

Los problemas de falta de vacunas se deben a que gobierno no hace un análisis adecuado.