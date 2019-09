Ofrecen los fieles ´moche´ a párrocos

Para evitarse las clases de catecismo, labores de doctrina y demás actividades eclesiásticas, algunos fieles católicos en Reynosa ofrecen a los sacerdotes dinero o joyas para obtener su constancia de bautismo, primera comunión o confirmación.

Este hecho es lamentado por los párrocos adscritos a la Diócesis de Matamoros quienes comparan esto con la corrupción, sobornos y pecados que afecta al país..

"Una vez vino una persona y de manera prepotente me dijo cuánto me cobra por hacer una misa para una quinceañera y en aquel momento le dije, un millón de pesos, me contestó que era mucho, por lo que le dije, es mucho que usted trate de sobornarme y de brincarse las reglas, la preparación, porque eso le va a servir en un futuro". Mencionó Jesus García, sacerdote de la Parroquia Medalla Milagrosa.

Aseguró que los religiosos prefieren recibir amenazas, insultos, golpes físicos e incluso perder la vida antes de condenar su alma y caer en la tentación de recibir dinero por una boleta.

"Quieren brincarse los pasos del catecismo porque piensan que eso no les va a servir de nada, pero si ya vienen con esa mentalidad, lo mejor es que ni siquiera lo intenten, porque los sacramentos son sagrados, es preparación para un futuro, las niñas y niños deben vivir con valores, no buscar todo en la corrupción, aplica para ricos o pobres".