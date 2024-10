Deseo que gobiernes con la verdad, dice Xóchitl a Sheinbaum

La ex candidata opositora Xóchitl Gálvez externó su deseo de que la Presidenta Claudia Sheinbaum haga un buen Gobierno, persiga a los corruptos y no herede ni repita los odios de Andrés Manuel López Obrador.

Gálvez hizo pública en redes sociales un mensaje dirigido a la morenista con el que le aseguró que deseaba "de corazón" que le vaya bien. "Deseo que hagas un buen Gobierno que pueda dejar atrás la elección de Estado con la que llegaste al poder.

Deseo que gobiernes con la verdad, y que por fin se termine la dieta cotidiana de mentiras y las conferencias con mensajes que propagan el odio y la división entre mexicanos", planteó.

Xóchitl le dijo a la Presidenta que deseaba que encontrara "las llaves de Palacio Nacional para que abras las puertas y escuches a las madres de los desaparecidos y las víctimas de la violencia. También atiende la voz de los trabajadores del Poder Judicial, en su enorme mayoría son mexicanos de bien que entienden de verdad los problemas de nuestro sistema de justicia".

Persigue a los corruptos, prosiguió, pero no uses la lucha contra la corrupción como pretexto para destruir las instituciones que tanto esfuerzo costó construir a lo largo de las generaciones.

La senadora panista Lilly Téllez habría de disentir de Gálvez-

"No @XochitlGalvez, no es correcto desearle éxito a Sheinbaum, porque si le va bien a ella, le irá mal a México. Es irrelevante que sea mujer, lo importante es que no respeta la democracia ni la libertad. Hay que oponernos con decisión y dignidad al continuismo que destruye", señaló.