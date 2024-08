Es ilegal elección de aspirantes a Fiscal, dice MC

Al acusar ilegalidades en el proceso e incumplimiento de la sentencia que la Suprema Corte emitió en el caso, Diputados locales de Movimiento Ciudadano dijeron hoy que la elección del Fiscal General de Justicia seguirá judicializada.

Eduardo Gaona, coordinador de la bancada, dijo que el Gobierno estatal promoverá una ampliación de la queja ante la Corte y ellos también presentarán un recurso dentro de una acción de inconstitucionalidad ya planteada ante ésta para evitar que el PRIAN, violando las disposiciones legales, designen a un Fiscal General.

Agregó que no puede tomarse en cuenta a aspirantes al cargo que no entregaron la carta de no antecedentes penales dentro del plazo inicialmente establecido en la convocatoria y que, además, el periodo extraordinario al que se convocó para ello, no es válido porque no se realiza bajo ninguno de los supuestos en la Constitución para ello.

"Nuevamente el PRI y el PAN quieren salirse con la suya, y están cayendo en actos de ilegalidad, en actos inconstitucionales, porque no están respetando el criterio que ya marcó la Corte en el sentido que sólo podían ser considerados los aspirantes que en octubre del 2022 cumplieron con la carta de no antecedentes penales", expresó.

"El Pleno aprobó un dictamen emitido por la Comisión Anticorrupción que no tiene ningún sustento, porque prácticamente están diciendo que no importa el criterio de la Corte, además, convocaron a un periodo extraordinario para ese tema cuando están imposibilitados, pues no se cumple con ninguno de los tres supuestos que marca el artículo 99 de la Constitución local... la bancada de Movimiento Ciudadano no vamos a ser comparsas de procedimientos amañados para impulsar a un Fiscal a modo.

"Ésto se va a caer, hay varias vías jurídicas que se pueden interponer, desde la ampliación de la queja que ya se tiene por parte del Ejecutivo y de una acción de inconstitucionalidad que promovimos hace unos meses y que ya fue admitida y los propios aspirantes que sí cumplieron con los requisitos se pueden inconformar vía amparos. y ésto lo que hace es retrasar aún más el que haya un Fiscal, pero el PRI y el PAN no dejan otro camino más que ir a solicitar justicia".

Afirmó que al PRI y al PAN, hay ponerles un alto, y que por eso avalan las acciones legales emprendidas por el Gobernador y las que como bancada también han impulsado.

Sandra Pámanes, vicecoordinadora emecista, dijo que la terna avalada de manera ilegal, no tiene nada de nueva, pues vuelven a dejar a personas vinculadas al PRI.

"Aquel encabezado de que proponían para Fiscal a Adrián (De la Garza), Adrián y Adrián, sigue aplicando", añadió, "no hay opciones y para nosotros no es posible avalar ese proceso que vuelve a caer donde mismo, que es tratar de favorecer al PAN y al PRI con la designación del Fiscal General".