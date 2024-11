Acusan violación a derechos si no aceptan renuncias en SCJN

Diputados de Oposición acusaron a Morena de doble moral por "amenazar" a ocho Ministros con no aceptar sus renuncias para que pierdan sus haberes de retiro y, al mismo tiempo, tener en sus filas a dos ex Ministros que siguen obteniendo estos beneficios.

Los legisladores recordaron que durante la discusión de la reforma judicial en la Sala de Armas de Magdalena Mixhuca, la mayoría salvaguardó los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial, por lo que ahora están obligados a cumplir con ese ordenamiento.

Noemí Luna, coordinadora de la bancada panista, dijo que el amago de la mayoría es una ridiculez y, de concretarse, representaría un atentado contra los derechos laborales de los ministros.

Luna afirmó que la mayoría actúa con doble moral, porque en sus filas hay ex Ministros que se siguen beneficiando de esa condición.

"Una ridiculez más, aparte de su narrativa perversa y, por supuesto, de concretarse sería un atentado contra los derechos laborales de los Ministros, y lo digo con toda claridad: ¿cómo Zaldívar, cómo Olga Sánchez Cordero no renuncian a su pensión como ministros? Creo que es un amago que no podrán cumplir", dijo.

La legisladora consideró que Sánchez Cordero y Zaldívar deberían de abstenerse de recibir recursos públicos, para que sean congruentes con lo que dicen.

Este martes, líderes de Morena en el Congreso deslizaron la posibilidad de que el Senado no acepte las renuncias de las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte para evitar que accedan a las liquidaciones por dejar su cargo.

El vicecoordinador, Federico Döring, consideró que los ministros que anunciaron su renuncia están enviando un mensaje de dignidad, al retirarse para que no exista un conflicto de interés cuando se discuta el fondo del proyecto circulado por el Ministro Juan Luis González Alcántara, que propone invalidar parcialmente la reforma judicial.

El legislador aseguró que los Ministros tienen derecho a su haber de retiro. No obstante, la amenaza de la mayoría tiene su origen en el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara que propone invalidar parcialmente la reforma judicial.

"Si no hubiese circulado el proyecto para echar por la borda el 80 por ciento de la venganza judicial no estarían amenazando a estos ocho ministros con quitarles su haber de retiro. Los ex ministros que están con Morena todavía gozan de esa prerrogativa y es claro que es un amago para tratar de amedrentarlos para que no nos restituyan la justicia y la carrera judicial a todos los mexicanos", indicó.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló que la mayoría no puede rechazar las renuncias de los ministros.

"El tema es que ellos ya no van a respetar el Estado de Derecho, o sea, tienen, pues si tienen y si no quieren, pues no quieren", lamentó.

Moreira advirtió que rechazar las renuncias de los ministros sería violatorio de sus derechos de los ministros.

"Están violando esos derechos y porque estamos ya en la antesala del rompimiento del orden jurídico en este país, de que si tú tienes un problema y el Estado mexicano y el partido oficial no le parece, va a resolver lo que él quiera y si se resuelve, además no lo obedece", advirtió.