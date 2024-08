Oposición reprueba "pausa" de AMLO en relación con embajadores

Senadores de oposición reprobaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en "pausa" las relaciones de su gobierno con los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, y Canadá, Graeme C. Clark, hasta que rectifiquen sus críticas a la propuesta presidencial de reforma judicial.

La priista Beatriz Paredes Rangel, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, lamentó que el mandatario pretenda manejar la política exterior a través de declaraciones en la conferencia mañanera, pues "lo recomendable es que la política exterior se desarrolle a través de las cancillerías y que las decisiones en materia de política exterior se reflexionen con toda oportunidad, no se responda a impulsos o no se responda a momentos o circunstancias con el temperamento".

La exembajadora en Cuba y Brasil afirmó que las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá son muy trascendentales, por lo que el espíritu que debe privar en ellas es el del diálogo y la reflexión compartida. "Yo no sé cómo interpreten las cancillerías esta expresión de pausa", señaló.

Además, advirtió que no se debe pasar por alto que existen convenios y tratados internacionales en los que México ha asumido compromisos que debe cumplir, como el garantizar la transparencia en la función pública y combatir la corrupción.

"Es evidente que el titular del Poder Ejecutivo de nuestro país, como el de cualquier país, tiene que estar atento a los temas de la preservación de la soberanía, pero también es cierto que cuando un país ha suscrito tratados internacionales, un país tiene acuerdos y convenios internacionales, tiene compromisos internacionales, tiene que reconocer que hay temas que pasan por esos tratados internacionales, y en ese sentido estar dispuesto al diálogo, estar dispuesto a escuchar opiniones diversas".

"A mí la moda de hacer la política exterior a través de declaraciones de los presidentes, que es un poco algo que inició el presidente Trump con Twitter, nunca me ha gustado. Me parece que es mucho más sano para la diplomacia que haya notas formales transmitidas de cancillería a cancillería, pero bueno, es el estilo de cada presidente y yo espero que esto no se sobre interprete y que no nos lleve a un conflicto más serio con dos naciones que son muy importantes para México, habida cuenta de nuestra relación profunda con América", puntualizó Paredes Rangel.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que la "pausa" anunciada por el presidente López Obrador mete presión a las variables económicas y coincidió en que la desaparición de órganos autónomos pone en riesgo la relación con Estados Unidos y Canadá.

"A mí me parece que ahí hay riesgos, porque por ejemplo el tema de eliminar el IFT, que está mencionado expresamente en el T-MEC y yo pensaría que Estados Unidos está advirtiendo todos esos componentes que pueden poner en riesgo pues esa relación".

Señaló que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que valorar si reactiva la relación o se mantiene la pausa.