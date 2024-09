Tren Maya funcionará normalmente antes de fin de año.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este domingo que el Tren Maya va a quedar terminado en la siguiente Administración.

"Ya viene la temporada de vacaciones y va a llegar mucha gente, ya va a empezar el tren a funcionar normalmente antes de que finalice el año, yo ya no voy a estar, va a estar la Presidenta, sí va a estar aquí el General (Gustavo) Vallejo, que ya se comprometió a que vamos a tener el tren completo y ellos siempre cumplen", dijo el Mandatario tras supervisar las obras de la zona arqueológica de Ichkabal.

"Miren tenemos presupuesto, porque como no hemos permitido la corrupción, hemos batallado mucho, no hemos aplicado mucho manicure, con achuela, no ha hecho mucha falta, nada más es que antes los de arriba, mero arriba, no pagaban impuestos, entre otras cosas, saben cuánto se condonaba de impuestos a los más grandes, como lo que costó el tren maya más de 500 mil millones y ya como ahora todos se están portando bien, casi todos, ya están contribuyendo, un aplauso para los grandes contribuyentes".

López Obrador también encargó la apertura de la zona arqueológica de Ichkabal al director del INAH, Diego Prieto, para los próximos días. En este sentido el Presidente reiteró que se retira contento y que ahora sí se va a ir directo a la hamaca.

"Aunque me voy a contradecir, porque antes cuando luchábamos decíamos: compañero escucha, en la hamaca no se lucha, ahora sí voy a agarrar la hamaca", dijo tras presumir que entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.