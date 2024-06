Sonora comenzará el bombardeo de nubes para provocar lluvias

HERMOSILLO, Son.- De darse las condiciones climatológicas adecuadas, en la tercera de semana de junio iniciaría el Programa de Inducción de Lluvias por parte del Gobierno de Sonora, el cual se realiza de manera regional junto con otros estados de la República, informó Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), señaló que para el inicio de este proyecto se requiere el insumo principal que es la humedad, nubes adecuadas, condiciones del viento, entre otros factores, para poder esparcir el yoduro de plata que es la sustancia que provoca la precipitación.

"Serán 20 vuelos los que se realizarán, esperemos que inicien después de la tercera semana de junio, pues después del día de San Juan se contempla que aparezca el insumo principal que son las nubes, esperamos que caiga agua para que moje la zona de agostaderos, donde se tengan más árboles para que los animales ramoneen", destacó.

Rodríguez Mendoza comentó que al momento no se ha tenido mortandad de ganado, ya que se trabaja con los extensionistas de la Sagarhpa para que orienten a los ganaderos para que desalojen los agostaderos y aprovechen los buenos precios del ganado y de esta forma se capitalicen y palien un poco la escasez de lluvias.

Subrayó que, ante el panorama actual por poco registro de precipitaciones, la Sagarhpa implementó varias acciones para mitigar en lo posible los efectos, por lo que aplicó el reparto de alimento para ganado, además de obras de conducción de agua e hidroagrícolas con el fin de que se cuente con pastura y que el agua que se tiene sea bien aprovechada.

Las presas se secan

El sistema hídrico en Sonora se encuentra en crisis. De acuerdo con la información hidrométrica, climatológica y de presas del sistema del Organismo de Cuenca del Noroeste (OCNO) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), al día 15 de junio del 2024, el porcentaje de almacenamiento de las diez presas se encuentran al 9.3%, mismas que al año anterior cuando ya se tenía declarada la sequía en algunas regiones de Sonora, se ubicaban al 37.3%.

Las presas que se abastecen de la cuenca Río Yaqui: Lázaro Cárdenas (La Angostura) se encuentra al 12.3% de almacenamiento; la Plutarco Elías Calles (El Novillo) al 10.3%; Álvaro Obregón (El Oviachic), al 12.6% y la Abraham González, al 15.2%. El sistema del Distrito de Riego 041-018, está al 11.6%.

Las presas que se abastecen de la cuenca Río Mayo son la Bicentenario, con un almacenamiento del 2.8% y la Adolfo Ruiz Cortines, al 0.9%. Esto ha provocado una situación crítica en el sur del estado

Del Río Sonora se abastece la presa Ing. Rodolfo Félix Valdés (El Molinito), donde se suministra a parte de Hermosillo, la capital del estado se encuentra al 5.1%, mientras que la Abelardo L. Rodríguez está al 0.0%.

De la cuenca del Río Altar, se abastece la presa Cuauhtémoc, está al 2.0%, mientras que la Ignacio R. Alatorre, que almacena del Río Mátape, tiene 0.0%.

Llama Protección Civil a prevenir incendios forestales

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora, hizo un llamado a la población a extremar cuidados para la prevención de incendios forestales, principalmente de las zonas rurales del estado.

De acuerdo con la dependencia estatal, no arrojar colillas de cigarro, no acumular basura en zonas naturales, así como no encender fogatas o braseros, es importante en esta época de calor y de ausencia de lluvias, para evitar el inicio de los incendios forestales. También es fundamental no arrojar botellas de vidrio en el monte, ya que pueden generar el efecto lupa con el sol e iniciar un fuego.

Al evitar el comienzo de incendios forestales, se limita el riesgo de la flora y la fauna, así como de la población.

Este año se han registrado 33 incendios forestales en Sonora, mientras que el año pasado al mes de junio se contabilizaron 90 incendios de este tipo. Para mantener a la baja la cifra de incendios forestales, es fundamental contar con el apoyo de la sociedad, ya que el 90 por ciento de los incendios forestales se generan por la actividad humana.

A los productores ganaderos y agrícolas, propietarios de grandes y pequeños ranchos, hizo un especial llamado a sumarse a las medidas de prevención de incendios forestales, así como a las personas que hacen actividades turísticas o de paseo en zonas naturales.