Pide Gobernador priista voto de confianza para Sheinbaum

El Gobernador priista Esteban Villegas Villarreal pidió a legisladores un voto de confianza para la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, en materia de seguridad, respaldando incluso al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El Mandatario Estatal de Durango también pidió respaldar el hecho de que la Guardia Nacional dependa del Ejército.

"Si yo fuera legislador, no lo soy, yo le daría un voto de confianza a la Presidenta, yo creo que los legisladores deberían de darle un voto de confianza a una nueva Presidenta, que va a llegar con un nuevo estilo de gobernar, que va a tener su propia marca en el tema de seguridad, por lo que yo conozco a Omar García Harfuch le va a imprimir un toque especial al tema de seguridad", citó.

"Y si ellos están pensando que la nueva estrategia sea que la Guardia Nacional se sume al Ejército, no se me hace tan descabellado, porque al final de cuentas en términos reales venía funcionando de esa manera".

El viernes, el Gobierno de Durango informó que Villegas Villarreal fue el único Mandatario Estatal, no perteneciente a la alianza oficialista, en ser invitado a un recorrido en el Tren Maya, acompañando a Sheinbaum y al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, ante representantes de medios de comunicación, el duranguense dijo que las decisiones que en los estados se toman en materia de seguridad se hacen bajo una coordinación.

"No tiene nada que ver una militarización del País, como lo que algunos llaman, dicen se va a militarizar el País, a ver ustedes acuérdense algunos años, nosotros dijimos siempre que no queríamos que el Ejército se resguardara en los cuarteles, pregúntele a todos los gobernadores", añadió.

"Si a mí me dicen ahorita, que el Ejército se regrese a los cuarteles, yo sería el primero en decirles no, que no se regrese, no estamos en condiciones ahorita para que se regrese".

Destacó las condiciones de seguridad que privan en Durango, no así en los estados vecinos como Sinaloa, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

El Gobernador dijo que cuando las condiciones de seguridad mejoren en el País se estará en posibilidad de regresar poco a poco al Ejército a los cuarteles, al tiempo que se refuerzan las policías de los estados y municipios.

"Pero en un momento como éste creo que hay un ejemplo muy claro en todo el País, que nada más sucede en Durango y en Coahuila, es el Mando Especial de la Laguna, que lo comanda el Ejercito y es el lugar más seguro del País, y si está funcionando en la Laguna, como el lugar más seguro del País, por qué no darle un voto de confianza a la nueva presidenta y su equipo de que la Guardia Nacional pase a formar parte del Ejército", expuso.

"En términos reales para Durango sería prácticamente lo mismo que estamos haciendo en la Laguna, porque el Ejercito es el que comanda pero estamos todos, policías estatales, están las Fiscalías, la Guardia Nacional, el Ejercito, estamos todos, y después de las reuniones salimos con tarea, cada quien a lo que le que le ocupa".