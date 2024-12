Rescate exitoso de perra pitbull en Guadalupe, Nuevo León

Por: Agencia Reforma

Diciembre 05, 2024 - 12:03 p.m.

MONTERREY, NL.- Luego de quedar atorada en un alambre de púas de una malla que delimitaba un terreno, una perra de raza pitbull fue rescatada esta madrugada en la Colonia Juan Álvarez, en Guadalupe.

Los hechos se registraron alrededor de las 0:15 horas en el terreno ubicado en el cruce de las calles Cristobal Colón y Privada Hermenegildo Galeana.

Vecinos del lugar señalaron que escucharon a la perra que lloraba fuertemente y alterando salir observaron que se encontraba atrapada en el alambre de púas qué protegía al terreno a una altura de poco más de dos metros sobre el nivel de la banqueta.

Al no poder ayudar al animal los vecinos hicieron el reporte a los cuerpos de auxilio para ayudar al can que no dejaba de llorar e intentaba liberarse infrutuosamente.

Tras el reporte elementos de Protección Civil del Estado llegaron al sitio y rescataron a la perrita quien presentaba algunas heridas leves en sus patas, por lo que fue atendida por personal médico en las instalaciones de esta dependencia.

Aparentemente la perra que protegía el terreno brincó para salir del lugar pero quedó atrapada en la parte superior de la malla ciclónica.

El animal quedó bajo el resguardo de personal de Protección Civil a la espera de que su dueño vaya a reclamarla.