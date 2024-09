AMLO niega negociación con Yunes y la Reforma Judicial en el Senado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se negoció nada con los senadores panistas Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Yunes Márquez, para conseguir el voto que faltaba al bloque oficial y aprobar la reforma judicial en el Senado.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal sostuvo que mantiene diferencias políticas con el ex Gobernador de Veracruz y su familia, pero admitió que le agrada que hayan cambiado de parecer para respaldar los cambios constitucionales y someter al voto en las urnas a jueces magistrados y ministros.

"Tengo diferencias con él (Yunes), son públicas, notorias, como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios.

"Nada (se negoció), nada absolutamente. ¿Y sabe por qué se piensa que hubo una negociación? Porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros: creen que somos iguales a ellos. Le podría decir que no hablé con el señor Yunes, ni con su hijo"; aseguró López Obrador.

"Nada (se negoció), nada absolutamente. ¿Y sabe por qué se piensa que hubo una negociación? Porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros: creen que somos iguales a ellos. Le podría decir que no hablé con el señor Yunes, ni con su hijo"; aseguró López Obrador.

Ayer, los senadores panistas Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares (suplente en el cargo) anunciaron su apoyo a la reforma judicial de la 4T. Yunes Márquez votó anoche con el bloque oficialista en el pleno electoral.

El líder del PAN, Marko Cortés, acusó un pacto de impunidad entre el Gobierno federal y los Yunes para no perseguirlos.

"Hubiera sido más decente que nos hubieras dicho: voy a traicionarlos", reclamó ayer en la tribuna Cortés a Yunes padre.

Durante su conferencia mañanera, el titular del ejecutivo federal reconoció que el coordinador de morena, Adán Augusto López Hernández, sostuvo conversaciones con los Yunes, pero negó que se haya prestado a una transa, para conseguir el voto.

"Sí, posiblemente (Adán habló con Yunes), a él le corresponde, es legislador, ese es su trabajo. Yo envié una iniciativa y son los legisladores los que tienen que hacer su trabajo, deberían también los oligarcas que se sentían los dueños de México y sus voceros buscar otra interpretación que no fuese tan simplista del toma y daca, el de la moneda de cambio, la relación mafiosa, por qué no se interpreta de otra forma.

"Sí, no sé (qué hablo Adán con Yunes) es su trabajo de él. Cómo no va a hablar un dirigente de un grupo parlamentario cuando se está buscando tener los votos para aprobar una reforma constitucional, claro que sí. No me informó (Adán sobre su plática con Yunes), no creo que haya transado para decirlo con claridad, eso no lo hace ningún integrante de Morena", expresó.