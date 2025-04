Diego Luna se despide en premier de Andor

El actor mexicano Diego Luna compartió en la premier de la segunda temporada de la serie Andor que se despidió de su personaje, el cual forma parte del universo de Star Wars.

"Me despedí de este personaje al terminar. Tuve una hermosa oportunidad de hablar con el equipo y el elenco. El creador Tony Gilroy me dedicó unas hermosas palabras, tomamos algo, nos abrazamos y lloramos. Voy a extrañar mucho a esta familia", dijo el también productor al medio Deadline.

Además, el actor de Y Tú Mamá También declaró que se siente afortunado de haber formado parte de esta famosa franquicia que es conocida en cualquier parte del mundo.

"Es triste, es doloroso, pero también sé lo afortunado que soy de haber tenido esta oportunidad. Muchos pasan por la actuación sin vivir algo así, ¿sabes? No sabía que me iba a pasar; han pasado 10 años de mi vida, así que me siento orgulloso y honrado de formar parte de esta familia", agregó.

La segunda temporada de Andor, rodada en Londres, sigue la historia de Cassian Andor, quien se convertiría en uno de los precursores de la Rebelión en Star Wars.