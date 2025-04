Apapachará Mijares a mamás en su día con dinámica en redes

Pese a que hace una semana el cantante Mijares anunció su retiro indefinido de la música, eso no quiere decir que dejará olvidado a sus fans, pues planea apapachar a las mamás en su día próximamente.

El intérprete de canciones como "Soldado del Amor" y "Para Amarnos Más" anunció este lunes en su cuenta oficial de Instagram una dinámica online en alianza con una cadena de restaurantes especializados en pollo frito.

"Como ustedes vieron, hace unos días publiqué que necesito tomarme un tiempo libre. Llevo más de 40 años de carrera en este medio que tanto quiero y tanto me ha dado, no hay manera de cómo agradecerle al público todo lo que me ha regalado", señaló Mijares en un mensaje grabado, en su cuenta oficial.

"Pero como se podrán imaginar, las giras, los eventos, los programas de television, todo se vuelve muy cansado y la verdad es que necesito un tiempo libre para poder relajarme, estar tranquilo. Y después me di cuenta que no sólo yo necesito tomarme ese tiempo libre, también se lo merecen todas las mamás del País".

El ex esposo de Lucero señaló que la dinámica, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días, es para seleccionar a un grupo de mamás y darles un fin de semana "con sabor a tiempo libre para que tengan la oportunidad de conocerme ahí".

El cantante, que actualmente participa en el programa musical Juego de Voces, le pidió a sus casi 900 mil seguidores que estuvieran atentos en las próximas semanas para recibir actualizaciones de dicha dinámica y ser de los primeros en participar.