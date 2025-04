Estreno de segunda temporada de The Last of Us logra 5.3 millones de espectadores

El estreno de la segunda temporada de The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, alcanzó 5.3 millones de espectadores.

Esto significó un aumento del 13 por ciento con respecto al lanzamiento de la primera entrega, que fue de 4.7 millones, reportó Variety.

Las cifras se basan en datos de Nielsen (que evalúa la TV) y Warner Bros. Discovery, que reportó sobre la plataforma Max.

En esta temporada, Joel y Ellie enfrentarán dolor, pérdida y desconfianza y está ambientada cinco años después de los acontecimientos de la primera.

Hace unos días, HBO confirmó la renovación de The Last of Us para una tercera entrega.

Al elenco principal, encabezado por Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) y Rutina Wesley (María), se suman rostros nuevos que darán vida a personajes claves en esta nueva etapa: Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Jeffrey Wright como Isaac y Catherine O'Hara como estrella invitada.