Afirman que T-MEC es carta de defensa ante impacto Trump

Para México, preservar el T-MEC y adelantar su proceso de revisión será una de las ventajas para enfrentar las múltiples amenazas de aranceles por parte de Donald Trump, consideraron especialistas.

Juan Carlos Baker, ex negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló que incluso en el escenario actual donde ya hay aranceles que se aplican a México, son menores a los acumulados que deben pagar otras naciones.

Sin embargo, recordó que cumplir con las medidas establecidas por el acuerdo comercial, en particular las reglas de origen, serán la clave para preservar las ventajas competitivas frente a otros mercados.

"Independientemente de la semántica, de si es revisión, renegociación o lo que sea, me parece que lo más sano en estos momentos sería sentarnos, hacer una pausa y decirles a nuestros socios norteamericanos que no podemos seguir así, hay que sentarnos, tener una discusión ordenada y todo esto me lo congelas", dijo Baker.

Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), consideró que, en el caso específico automotor, México y Canadá tienen la ventaja de que cumpliendo las reglas de origen del T-MEC incluso pueden descontar aranceles de los insumos estadounidenses, con lo que así tendrían un arancel preferencial.

"Yo estoy seguro que, pronto llegaremos en el sector automotriz a acuerdos que nos permitan continuar.

"Yo creo que por esa rigidez de las cadenas (de suministro) ahorita no es posible que se muevan muy rápido", anticipó el directivo en un foro organizado por Bloomberg la semana pasada.

Sin embargo, urgió por adelantar el proceso de revisión para frenar el impacto de la serie de aranceles que se anuncian cada día desde Estados Unidos.

"Tenemos que seguir peleando por el T-MEC, eso es básico, tenemos que pelear por tener un acuerdo vigente, que vuelva a funcionar como lo hacía hace cuatro meses y sobre él corregir, aumentar, quitar o poner, pero con un acuerdo que proteja y dé certidumbre", dijo el directivo.

De no preservar el orden del T-MEC, en el caso de la industria automotriz la región norteamericana se debilitaría a favor del bloque asiático, lo que sería contraproducente para los intereses de Donald Trump, por lo que la próxima definición de aranceles a autopartes, prevista para los primeros días de mayo se analizará con cautela, consideró el representante de la AMIA.

Si no nos ponemos las pilas como región, si no hacemos una región automotriz fuerte y consolidada, me refiero a la industria terminal y de autopartes, si no nos ponemos las pilas, nos van a dejar atrás el bloque asiático", alertó el directivo.