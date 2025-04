Debe Pemex doble de lo que reconoce

CAMPECHE, Campeche.- La deuda que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene con sus proveedores fácilmente podría alcanzar o superar el billón de pesos, de acuerdo con estimaciones de contratistas de la petrolera.

Fuentes con conocimiento del tema entrevistados por Grupo REFORMA señalan que, si bien la deuda reconocida oficialmente por el Gobierno federal y la petrolera ronda los 506 mil millones de pesos al cierre de 2024, aún es necesario sumar todos aquellos trabajos y proveeduría ya realizada por las empresas contratistas y que aún no han sido facturados, los cuales podrían duplicar la cifra oficial.

Un contacto de una naviera que presta servicios a Pemex y a empresas privadas para el transporte marítimo de personal y equipo costa afuera, manifestó que, aún estando dentro del problema, es difícil conocer con certeza a quienes ya se les pagó o abonó dinero por parte de la petrolera del Estado.

"Las consecuencias del impago (de Pemex) creo que ya no tienen vuelta atrás: pararon a las empresas, muchas ya no van a sobrevivir aunque mañana Petróleos Mexicanos te diga 'te pago lo que te debo'. El daño está hecho; no son unos meses", señaló.

"El SAT no te va a decir que te perdona los intereses, el Seguro Social no te va a decir que te condona no cubrir tus cuotas patronales y lo más fuerte es que ese dinero no va a dar para pagar demandas laborales", mencionó.

Otra fuente relacionada refirió que hubo unos cuantos pagos en diciembre y otros en marzo para cubrir parte de la deuda de más de 500 mil millones de pesos reconocida de manera oficial, pero hay facturas que Pemex aún no les reconoce a las empresas, cuyo monto total es una incógnita y sería de una cantidad similar o hasta mayor.

La Presidenta Claudia Sheinbaum había prometido a inicios del año que gran parte de la deuda sería saldada entre marzo y abril; sin embargo, este mes reconoció que se tuvo que crear un esquema especial de pago para los contratistas de Pemex que todavía está en proceso ante algunos retrasos que se tuvieron.

Entre tanto, sigue sin informarse una nueva fecha oficial para el pago total, al menos, del monto de la deuda reconocida de manera oficial.

