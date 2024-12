Llaman a Sheinbaum a no escuchar a Zaldívar

Por: Agencia Reforma

Diciembre 13, 2024 - 05:37 p.m.

Magistrados de Circuito invitaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum a informarse sobre el Poder Judicial de la Federación con base en datos duros y no en lo que le diga el ex ministro Arturo Zaldívar, cuya visión aseguraron, es sesgada y no representa los valores de la institución jurisdiccional.

Refirieron que este exhorto obedece a que el Ejecutivo cuestiona cotidianamente al PJF por corrupción y en la última Encuesta de Satisfacción de Servicios del Consejo de la Judicatura Federal, sólo el 0.9 por ciento de 32 mil 535 usuarios entrevistados señalaron posibles actos de esta naturaleza.

Sin mencionar por su nombre al Coordinador General de Política y Gobierno de Sheinbaum, el magistrado Juan José Olvera López dijo en rueda prensa que entiende hasta cierto punto la visión de la Presidenta, porque le asesora el ex integrante del PJF, que no era de carrera judicial.

"Si su referente del PJF, si la información que tiene para sostener lo que sostiene, proviene de su asesor que era parte del PJF, que no de carrera, pues se puede entender que tenga una visión sesgada del PJF. Se entiende, que no se justifica, porque como cabeza del Estado mexicano también tiene la obligación de conocer a uno de los tres poderes y una forma de conocerlo es precisamente imponerse de la información de los datos duros que produce la encuesta de ciudadanos, que sí han acudido al servicio público de justicia", señaló.

"La invitación es a que se informe, se informe de los datos duros y no escuchando a una persona que tiene allí, que representa todo, menos los valores del PJF".

Sobre las críticas cotidianas contra los impartidores de justicia federales, dijo estar convencido de que la Presidencia de la República no conoce el Poder Judicial y no tiene idea de lo que significa la carrera judicial para el servicio público de justicia.

Por ello, hizo un llamado a Sheinbaum a la cordura y la reflexión, sobre el camino que está tomando con relación al PJF.

Sobre las manifestaciones de la ministra Yasmín Esquivel, quien dijo que la presidenta de la Corte, Norma Piña dejará un PJF en "cenizas", Olvera señaló que la primera es también responsable de los embates contra el Poder Judicial.

Para ejemplificar lo que en su opinión fue la forma de conducirse de Esquivel, el magistrado refirió que este caso es como si una persona, al salir de su casa, fuera agredido por sus vecinos y luego los propios familiares del agredido salieran y también lo atacaran.

"Y al final del evento, el integrante que salió de la casa dice 'oye, qué mal quedaste, qué malo eres' '¿qué mal quedé? es posible que sí, pero ¿tú me dices a mí esto? ¿me estás reprochando a mí, que estoy sufriendo el embate, incluso tuyo?,¿como si yo fuera el responsable?'", expuso el magistrado.

"Supongamos que el escenario es negativo, que lo es, me parece que no está en cenizas, aquí estamos de pie, pero cualquiera que sea el escenario negativo, de cualquier nivel, la pregunta no es que estemos en esta situación, sino la pregunta es ¿y quién lo generó? ¿quién es el responsable? Frente a los ciudadanos, desde luego ¿quién es el responsable? Me parece que quien emitió la opinión debe sentirse más responsable del resultado que señalar a quien ha sufrido los embates".

Por su parte, la magistrada Julia García González consideró que las descalificaciones de Esquivel provienen de alguien que no es de carrera judicial y que tuvo que usar otras vías para llegar a puestos de toma de decisiones.