AMLO descarta reunión con Milei en su visita a México: "no coincido con su manera de pensar"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que, si bien el Mandatario argentino Javier Milei puede visitar México, él no lo recibiría oficialmente.

Esta declaración surgió tras el anuncio de que Milei participará en un evento político en el País.

"Es algo normal, en nuestro País hay libertades, puede venir cualquier persona, Presidente, dirigente de Oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo", afirmó López Obrador, subrayando la apertura de México.

"Este es un País libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas, no hay ningún problema", agregó.

Sin embargo, cuando se le preguntó si recibiría a Milei, el Presidente mexicano fue contundente: "No, porque no coincido con su manera de pensar y su manera de ser".

La visita de Milei a México no tiene como propósito un encuentro oficial con López Obrador, sino su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), organizada por el actor Eduardo Verástegui.

El evento está programado para el 24 de agosto en un hotel de Polanco, Ciudad de México.

Según un comunicado del equipo de prensa de Verástegui, Milei ofrecerá "un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo".

Se espera que su intervención sea uno de los momentos destacados del evento, atrayendo la atención de líderes conservadores y defensores de la libertad en toda la región.

El comunicado también señala que el mensaje de Milei "está destinado a resonar profundamente entre los líderes y ciudadanos que buscan un futuro basado en principios sólidos de libertad".