Violencia y disturbios en concierto de Luis R. Conriquez

La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025 se convirtió en escenario de disturbios y destrozos durante y al final de la presentación del cantante Luis R. Conriquez, luego de que el cantante se negara a interpretar ciertos corridos tumbados que aludieran al crimen organizado.

El evento, que supuestamente prometía ser una noche de música regional mexicana, terminó en una muestra total de violencia luego de que el artista anunciara su decisión de no interpretar corridos que hicieran apología del delito, acatando así las disposiciones de las autoridades locales.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México había enviado previamente oficios a los Ayuntamientos de Texcoco, Tejupilco y Metepec, advirtiendo sobre las sanciones que se impondrían en caso de que se realizaran espectáculos musicales con contenido que promoviera el crimen organizado, según reportes.

Esta medida tenía como objetivo evitar la difusión de los llamados "narcocorridos", un género musical que ha sido objeto de controversia por sus letras que glorifican a figuras del narcotráfico.

Durante su presentación en el Palenque de Texcoco, Luis R. Conriquez comunicó al público su decisión de no interpretar este tipo de canciones, lo que inmediatamente generó abucheos y reclamos por parte de los asistentes.

Ante la insistencia del público, el cantante optó por retirarse del escenario.

"No hay corridos ¿Cómo le hacemos?. Me voy para la casa mejor, si me van a gritar, me voy", dijo, según un video.

La decisión del artista provocó la ira desproporcional de algunos asistentes, quienes reaccionaron de manera violenta, destrozando instrumentos musicales y agrediendo al personal de seguridad del recinto.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo elementos de seguridad privada del Palenque golpearon y detuvieron a algunos de los asistentes que causaron los destrozos, incluyendo a una mujer, la cual, según testimonios de usuarios en redes, fue agredida.

La situación escaló rápidamente, lo que obligó a las autoridades de seguridad a movilizarse para desalojar al público lo más rápido posible.

Cabe destacar que, previo al concierto, Luis R. Conriquez había expresado su postura sobre la prohibición de los corridos tumbados.

"Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner la reglas, pero verdad es esa que no va haber corridos corridos en los eventos de aquí pa' delante en cualquier artista plebes. Ánimo los quiero mucho, la gente que nos quiere y nos ve bien hasta con bachatas nos va a seguir".

Sin embargo, es importante recordar que el repertorio musical de Conriquez incluye canciones con referencias explícitas a miembros de cárteles de la delincuencia.