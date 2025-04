Samuel García: "Nuevo León no es maquila de nadie"

MONTERREY, NL.- A su regreso tras una nueva gira a Europa, el Gobernador Samuel García dijo que pretende diversificar la inversión extranjera y promover empresas tecnológicas, afirmando que Nuevo León no es maquila de nadie.

"El objetivo de la gira es que vengan empresas europeas a Nuevo León, aparte de las americanas queremos que haya más inversión europea", dijo en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas.

"Y queremos que venga no cualquier empresa, no queremos ser maquila, Nuevo León no es maquila de nadie", añadió.

"Aquí tenemos las mejores universidades y tenemos el mejor ecosistema de negocio y estamos invitando y dando incentivos a empresas altamente tecnológicas".

García afirmó que durante su gira por Alemania, Suiza, Dinamarca, Suecia, Reino Unido y Francia se confirmaron inversiones por 3 mil 200 millones de dólares, que generarán alrededor de 11 mil 500 empleos.