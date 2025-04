Polémica en Puebla: Gobernador acusado de chantaje

Legisladores de Oposición calificaron como un chantaje y un robo a particulares la amenaza del Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, de expropiar terrenos a empresarios si se resisten a donarlos para construir casas para policías.

El jueves, el Mandatario morenista dio un mes de plazo a Grupo Proyecta para entregar dos hectáreas de terreno y, si no lo hacen, se les quitará por la fuerza el doble de extensión.

"Más allá de para qué se quiera o no se quiera un predio, no se puede, primero, amenazar. Segundo, que haya una amenaza de expropiación, con castigo, ahí hay un chantaje: 'si no me das un terreno, te expropio el doble' pero, además, denota el Gobernador realmente odio hacia la inversión privada, hacia el Estado de Derecho y hacia la acumulación lícita del capital", consideró el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

El diputado panista Federico Döring dijo que el amago del Mandatario es un atraco y un robo a la propiedad privada.

"No vamos a permitir que el Gobernador Armenta se robe la propiedad privada de nadie, no aceptamos el 'cooperas o cuello' de Armenta, no se vale asaltar el patrimonio de los mexicanos desde el Gobierno", manifestó.

En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, recomendó al Gobernador recurrir al diálogo, antes de expropiar terrenos a grupos inmobiliarios.

El sistema estatal de televisión de Puebla reportó anoche que Proyecta aceptó donar más de dos hectáreas para la construcción de las viviendas de policías y presentará opciones de terrenos.