Casos de sarampión en EEUU superan los 700 con brotes en seis estados. Lo que hay que saber

El número de casos de sarampión en Estados Unidos superó los 700 el viernes, culminando una semana en la que Indiana se sumó a otros cinco estados con brotes activos. Texas registró 60 casos más y se hizo pública una tercera muerte relacionada con el sarampión.

El secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr., afirmó en una reunión televisada del gabinete el jueves que los casos de sarampión se estaban estabilizando a nivel nacional, pero el virus continúa propagándose principalmente entre personas no vacunadas, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reenviaron un equipo al oeste de Texas.

Estados Unidos tiene en lo que va del año más del doble de casos de sarampión que en todo 2024, y Texas reporta la mayoría de ellos, con 541 .

Los casos en Texas incluyen a dos niños de edad escolar que no estaban vacunados y murieron por enfermedades relacionadas con el sarampión cerca del epicentro del brote en el oeste de Texas, lo que llevó a Kennedy a visitar la comunidad el domingo. La tercera persona que murió fue un adulto en Nuevo México que no estaba vacunado.

Otros estados con brotes activos —definidos como tres o más casos— son Nuevo México, Indiana, Kansas, Ohio y Oklahoma.

El brote multiestatal confirma los temores de los expertos en salud de que el virus se afianzará en otras comunidades de Estados Unidos con bajas tasas de vacunación, y que la propagación podría extenderse durante un año. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay casos en México vinculados al brote de Texas.

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Es prevenible mediante vacunación y se había considerado eliminado de Estados Unidos desde el año 2000.

Esto es lo que hay que saber sobre el sarampión en Estados Unidos.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Texas y Nuevo México?

El brote en Texas comenzó a finales de enero. Funcionarios de salud estatales dijeron el viernes que hubo 36 nuevos casos de sarampión desde el martes, elevando el total a 541 en 22 condados, la mayoría de ellos en el oeste del estado. Un total de 56 texanos han sido hospitalizados durante el brote.

De los casos confirmados, alrededor del 5% son activamente infecciosos, de acuerdo con estimaciones de los funcionarios de salud estatales.

El 65% de los casos en Texas están en el condado de Gaines, con una población de 22.892 personas, donde el virus comenzó a propagarse en una comunidad menonita con baja vacunación. El condado ha registrado 355 casos desde finales de enero, un poco más del 1% de los residentes del condado.

El niño que murió la semana pasada en Texas tenía 8 años, según Kennedy. Funcionarios de salud en Texas dijeron que el niño no tenía problemas de salud subyacentes y murió de "lo que el médico del niño describió como insuficiencia pulmonar por sarampión". Otro niño murió de sarampión en Texas a finales de febrero; Kennedy indicó que tenía 6 años.

Nuevo México anunció dos nuevos casos el viernes, elevando el total del estado a 58. Funcionarios de salud estatales dicen que los casos están vinculados al brote de Texas según pruebas genéticas. La mayoría están en el condado de Lea —donde dos personas han sido hospitalizadas—, dos están en el condado de Eddy, y uno en el condado de Chaves.

Nuevo México reportó su primera muerte relacionada con el sarampión en un adulto el 6 de marzo.

¿Cuántos casos hay en Kansas?

Kansas tiene 32 casos en ocho condados en la parte suroeste del estado, anunciaron funcionarios de salud el miércoles. Dos de los condados, Finney y Ford, son nuevos en la lista y son centros de población importantes en esa parte del estado. Haskell tiene la mayoría con ocho casos, el condado de Stevens tiene siete, el condado de Kiowa tiene seis, y el resto tiene cinco o menos.

El primer caso reportado en el estado, identificado en el condado de Stevens el 13 de marzo, está vinculado a los brotes de Texas y Nuevo México según pruebas genéticas, dijo un portavoz del departamento de salud estatal. Pero los funcionarios de salud no han determinado cómo se expuso la persona.

¿Cuántos casos hay en Oklahoma?

Se reportaron dos nuevos casos en Oklahoma el viernes, para un total de 12: nueve casos confirmados y tres probables. Los dos primeros casos probables estaban "asociados" con los brotes del oeste de Texas y Nuevo México, dijo el departamento de salud estatal.

Un portavoz del departamento de salud estatal indicó que se confirmaron exposiciones al sarampión en los condados de Tulsa y Rogers, pero no quiso decir qué condados tenían casos.

¿Cuántos casos hay en Ohio?

El Departamento de Salud de Ohio confirmó 20 casos de sarampión en el estado hasta el jueves: 11 en el condado de Ashtabula cerca de Cleveland, siete en el condado de Knox y sendos casos en los condados de Allen y Holmes.

Ohio no está incluyendo a no residentes en su conteo, dijo un portavoz del departamento de salud estatal a The Associated Press. El brote en el condado de Knox en el centro-este de Ohio ha infectado a un total de 14 personas, según un comunicado de prensa del departamento de salud del condado, pero siete de ellas no viven en Ohio. Un brote de sarampión en el centro de Ohio enfermó a 85 personas en 2022.

El brote en el condado de Ashtabula comenzó con un adulto no vacunado que había interactuado con alguien que había viajado internacionalmente.

¿Cuántos casos hay en Indiana?

Indiana confirmó seis casos conectados de sarampión en el condado de Allen, en la parte noreste del estado: cuatro son menores no vacunados y dos son adultos cuyo estado de vacunación es desconocido.

Los casos no tienen un vínculo conocido con otros brotes, dijo el miércoles el Departamento de Salud del condado Allen. El primer caso fue confirmado el lunes.

¿Dónde más está apareciendo el sarampión en EEUU?

También se han reportado casos de sarampión en Alaska, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawai, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont y Washington.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos definen un brote como tres o más casos relacionados. La agencia ha registrado siete grupos que calificaron como brotes en 2025 hasta el viernes.

En Estados Unidos, los casos y brotes generalmente se rastrean hasta alguien que contrajo la enfermedad en el extranjero. Luego puede propagarse, especialmente en comunidades con bajas tasas de vacunación. En 2019, Estados Unidos registró 1.274 casos y casi perdió su estatus de haber eliminado el sarampión. Hasta ahora en 2025, el conteo de los CDC es de 712 .

¿Necesito un refuerzo de vacuna triple?

La mejor manera de evitar el sarampión es recibir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (conocida como triple o SRP). Se recomienda la primera dosis para niños entre 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y los 6 años.

Las personas con alto riesgo de infección que recibieron las vacunas hace muchos años pueden considerar recibir un refuerzo si viven en un área con un brote, dijo Scott Weaver, de la Red Global de Virus, una coalición internacional. Estos pueden incluir a miembros de la familia que viven con alguien que tiene sarampión o aquellos especialmente vulnerables a enfermedades respiratorias debido a condiciones médicas subyacentes.

Los adultos con "evidencia presuntiva de inmunidad" generalmente no necesitan vacunas contra el sarampión ahora, señalan los CDC. Los criterios incluyen documentación escrita de vacunación adecuada en el pasado, confirmación de laboratorio de infección pasada o haber nacido antes de 1957, cuando la mayoría de las personas probablemente se infectaron de forma natural.

Un médico puede ordenar una prueba de laboratorio para verificar los niveles de anticuerpos contra el sarampión, pero los expertos en salud no siempre recomiendan esta ruta y la cobertura del seguro de gastos médicos puede variar.

Recibir otra vacuna triple viral es inofensivo si hay preocupaciones sobre la disminución de la inmunidad, señalan los CDC.

Las personas que tienen documentación de haber recibido una vacuna viva contra el sarampión en la década de 1960 no necesitan ser revacunadas, pero las personas que fueron inmunizadas antes de 1968 con una vacuna ineficaz contra el sarampión hecha de virus "muerto" deben ser revacunadas con al menos una dosis, indica la agencia. Eso también incluye a las personas que no saben qué tipo de vacuna recibieron.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión primero infecta el tracto respiratorio, luego se propaga por todo el cuerpo y causa fiebre, secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos y un sarpullido.

El sarpullido generalmente aparece de tres a cinco días después de los primeros síntomas, comenzando como manchas rojas planas en la cara y luego extendiéndose hacia el cuello, tronco, brazos, piernas y pies. Cuando aparece el sarpullido, la fiebre puede aumentar a más de 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit), según los CDC.

La mayoría de los niños se recuperarán del sarampión, pero la infección puede generar complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte.

¿Cómo se puede tratar el sarampión?

No hay un tratamiento específico para el sarampión, por lo que los médicos generalmente intentan aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mantener a los pacientes cómodos.

¿Por qué importan las tasas de vacunación?

En comunidades con altas tasas de vacunación —por encima del 95%—, enfermedades como el sarampión no se propagan fácilmente. Esto se llama "inmunidad de grupo".

Pero las tasas de vacunación infantil han disminuido en Estados Unidos desde la pandemia, y más personas piden exenciones religiosas o de conciencia personal para eximir a sus hijos de las vacunas requeridas.

Estados Unidos tuvo un aumento en los casos de sarampión en 2024, que incluyó un brote en Chicago que enfermó a más de 60.