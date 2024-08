Insuficiente Ley Animal; falta prohibir toros y peleas de perros

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, consideró que el dictamen en materia de protección y cuidado animal es insuficiente porque aún está pendiente prohibir las corridas de toros o las peleas de perros.

"Seamos congruentes, qué diferencia va a haber entre las peleas de gallos y otro tipo de espectáculos con animales", enfatizó.

Argumentó que tienen que ser más severos en las sanciones contra quienes violentan a los animales y por ello adelantó que la bancada priista presentará reservas en la discusión que se llevará a cabo en el Pleno. Expuso, como ejemplo, la responsabilidad que debe de tener quien tiene un animal doméstico para no afectar la vida silvestre.

Reiteró que se debe ir a lo profundo y destinar además recursos, al tiempo que preguntó por qué no da mayor protección y evita el sufrimiento de los animales que consumimos.

"No se habla de las corridas de toros, que son animales que sufren todos los fines de semana en alguna parte. No se habla de las peleas de perros. No se habla de la violencia animal en muchas cosas", recalcó.

Moreira Valdez agregó que tampoco se habla de cómo se trasladan cientos de kilómetros a los animales que van a ser sacrificados con una violencia que no es necesaria, ni se mencionan los procesos de producción de huevo o de pollo, cómo se están realizando.