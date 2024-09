Ignorar crisis del PAN, suicida: Gobernadores

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras advertir que la crisis profunda por la que atraviesa el PAN no debe ser ignorada, los Gobernadores emanados de ese partido consideraron que debe ser enfrentada so pena de que enfrente su suicidio.

"Estamos sumergidos en una crisis profunda, como nunca desde 1976. Negarla no es opción. Ignorarla, suicida", afirmaron los Mandatarios de Acción Nacional (PAN).

Los Gobernadores de Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Yucatán plantearon enfrentar esa crisis de inmediato.

"Antes de que se vuelva terminal. Hay con qué y sabemos cómo. Hacer lo mismo no sólo nos llevará al mismo resultado: nos hará desaparecer. Las y los gobernadores seremos vanguardia de la refundación. No hay mañana", expusiero en un mensaje publicado en la red social X.





Y EX MANDATARIOS

Paralelamente, ex Gobernadores del PAN emitieron una carta en la que llaman a recuperar la vigencia plena de los principios fundacionales del partido: vida, libertad, democracia, justicia social, primacía ciudadana y honestidad.

A dos meses de la elección para renovar a la dirigencia del PAN, los ex Mandatarios propusieron luchar al interior por elegir a directivos y candidatos en procesos libres y democráticos, con apertura y participación ciudadana .

"Y porque nuestros legisladores, diputados y senadores, conduzcan su trabajo congruente con nuestros principios de libertad y democracia para impedir la destrucción del Poder Judicial", añadieron.

La carta está suscrita por los ex Gobernadores Carlos Medina Plascencia, Marco Adame, Fernando Canales, Juan Carlos Romero, Patricio Patrón , Marcelo de los Santos, Alberto Cárdenas, Francisco Barrio y Marco Antonio Adame y el ex Presidente de la República, Vicente Fox.

Medina Plascencia estimó necesario construir una agenda muy puntual con la próxima dirigencia.

"Porque la actual no ata ni cacha, van derecho y no se quitan. Más vale que metamos al PAN en terapia intensiva porque sí está bajo condiciones críticas", alertó el ex Gobernador guanajuatense.

"Ojalá que podamos salvar al PAN, porque México necesita un PAN sano, apegado a los principios y doctrina y que realmente se enfoque en la desigualdad social, más que en la parte política".

El morelense Marco Adame consideró que Gobernadores, ex Gobernadores y distintos liderazgos que han manifestado preocupación deben formar una masa crítica que se comprometa con una agenda de refundación del partido y de ciudadanización.

"Este es el objetivo central. Entendemos que en un partido democrático, aún en medio de sus crisis, no se requiere un liderazgo mesiánico ni una sola voz: se requiere la contribución de todos. De los liderazgos en funciones, de que quienes hemos tenido responsabilidades, de quienes son parte de las dirigencias, y que todos le metamos el hombro a este proceso de refundación, porque, de otra manera, la crisis se va a acentuar aún más y puede ser irreversible", opinó Adame.