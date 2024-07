Entrevista de ´El Mayo´ con Scherer

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves se reportó la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en Texas, Estados Unidos, quien fuera cofundador del Cártel de Sinaloa y el capo más veterano del narcotráfico en México.

Tras varios años de evadir la justicia, Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de ´El Chapo´ fueron detenidos en Estados Unidos, así lo confirmaron autoridades mexicanas a EL UNIVERSAL.

Por este motivo, resurgió en redes sociales, la última aparición pública del capo, al dejarse ver en una foto junto al afamado periodista, Julio Scherer, fundador de la revista "Proceso", luego de entrevistarlo en el año 2010.





Así fue la entrevista del "Mayo" Zambada en el 2010

El escrito publicado por la revista "Proceso", en abril del 2010, data desde el mes de febrero del mismo año, cuando relató el fallecido periodista que el capo le hizo llegar un mensaje, donde le fue anunciado que Ismael Zambada deseaba conversar con él, acompañado del día, lugar y hora a donde debía acudir.

Su travesía por lugares irreconocibles por Scherer fueron relatados para adentrar a sus lectores a un mundo difícil de acceder, donde la noche, la soledad y la angustia lo acompañaron en su camino, mientras fue transportado durante dos días hasta llegar al refugio de uno de los narcotraficantes más famosos de los últimos tiempos.

Al llegar al lugar, el periodista mencionó que "El Mayo" lo saludó con cortesía, extendiendo su mano mientras le dijo: "Tenía mucho interés en conocerlo, lo esperaba para que almorzáramos juntos".

Exaltando la altura del capo, de más de 1.80 y su figura llena de fortaleza en aquel 2010, la controversial entrevista abarcó temas familiares, resaltando su orgullo por sus hijos y lo difícil que era para él, mantenerse alejado de varios de ellos, como "El Vicentillo".

Al cuestionarlo sobre las veces que ha sentido cerca de él al ejército, Zambada respondió contundentemente que en 4 ocasiones los había sentido sobre su cabeza: "Huí por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo", agregó.