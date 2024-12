Protestan en el IPN; piden no admitir en ninguna sede a Diego

Por: El Universal

Diciembre 10, 2024 - 08:01 p.m.

Estudiantes del ESCA Santo Tomás exigieron al Instituto Politécnico Nacional (IPN) prohibir de manera definitiva el regreso de Diego "N" a sus planteles.

Denunciaron que las afectadas enfrentan daño emocional y psicológico, elementos que muchas veces tienen efectos prolongados en su vida personal y profesional.

Las manifestantes argumentaron que su reinscripción podría representar un acto de revictimización para las estudiantes afectadas y una amenaza a la comunidad estudiantil.

Además, señalaron al juez de cómplice de quienes lucran con la dignidad de las mujeres. Asimismo, las estudiantes recalcaron que modificar imágenes con lA para sexualizarlas constituye una forma de violencia digital y de género.

"A este juez le decimos, usted tuvo la oportunidad de hacer historia, de enviar un mensaje claro contra la violencia digital y la desperdició. Hoy usted se convirtió en cómplice de quienes lucran con la dignidad de las mujeres. Pero no se equivoquen, nosotras no olvidamos y la historia tampoco lo hará. Este caso no termina aquí, vamos a seguir luchando, seguimos de pie, vamos a seguir denunciando y vamos a llevar esta batalla a donde sea necesario", denunciaron.

También, reiteraron que el sistema judicial le falló a las mujeres que sufrieron violencia en el ámbito digital y señalaron que la sentencia es la representación del pacto patriarcal.

"El sistema de justicia judicial nos ha fallado, no solo a nosotras, sino a todas las mujeres que han sido violentadas en el ámbito digital. Esta sentencia absolutoria no es justicia, es la viva representación del pacto patriarcal", puntualizaron.

"Nos paramos aquí, no como víctimas, sino como sobrevivientes de un sistema que protege a un agresor y revictimiza a quienes denunciamos. Nosotras éramos solamente unas alumnas que querían vivir su vida universitaria. Pero Diego tomó nuestras imágenes, las manipuló, las convirtió en almas y las usó para explotarnos sexualmente", aseveraron.

El exestudiante del IPN, Diego "N", fue acusado por editar con inteligencia artificial, imágenes tomadas de redes sociales de sus compañeras de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás para hacerlas parecer desnudas y comercializar las imágenes.

IPN invita a abrir mesa de diálogo

Mauricio Jasso, secretario general del IPN acudió a la manifestación de las estudiantes señaló que instalarán una mesa de diálogo la tarde de este martes.