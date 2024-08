No amenacen con el TMEC, el PJ no está incluido.- Ebrard

El futuro Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cuestionó este viernes las críticas lanzadas por el Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, contra la reforma al Poder Judicial que se discute en el Congreso mexicano y que pretende someter al voto de las urnas a jueces, magistrados y Ministros.

De gira por Morelos, el ex Canciller ofreció al diplomático una primera respuesta en inglés:

"What are you talking about, Mr. Salazar? Querido Ken, estás hablando de una reforma mexicana que promoverá la elección directa de jueces, que es una tradición en tu país. En Estados Unidos ustedes eligen, por el voto directo de la gente, a los jueces de 42 de 50 estados".

El ex Secretario de Relaciones Exteriores rechazó que el TMEC se pueda ver afectado por los cambios a la Constitución, tras advertir que los temas relacionados con los juzgadores no forman parte del acuerdo trilateral.

"Pues claro que no (se afectará el TMEC). El Tratado entre México y Estados Unidos es el mejor negocio que hemos hecho los dos y Canadá. No tiene por qué ponerlo en peligro. Cuando fue la revisión o renegociación del tratado en 2018, nosotros no dijimos, 'oigan ¿y ustedes por qué eligen a los jueces?' Ni siquiera fue tema si los eligen o no los eligen. Tampoco fue tema cómo organizan su Poder Judicial", señaló.

"No es tema del tratado eso. No está en el tratado, que no nos amenacen con eso, no es cierto. La revisión del tratado es un proceso diferente. No nos alarmemos. Pero sangre fría, cautela. Somos amigos, pero también hay que decir cuando no estamos de acuerdo en algo".

Ebrard también se pronunció en contra del injerencismo y recordó que, cuando el Presidente Joe Biden presentó una iniciativa para reformar al Poder Judicial de aquel país, México nunca emitió una opinión.

"¿Por qué, Dear Ken, tú que representas a la democracia de Estados Unidos en México, te parece que allá está bien y aquí está mal? Pero además lo que me parece más extraño, ¿cómo puedes decir que eso va a poner en tela de juicio o en riesgo la democracia?", cuestionó.

"En Estados Unidos el pueblo manda y respuesta que yo le daría sería, pues en México también".

Ebrard detalló que, de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos es el que más recurre a esa práctica en las urnas.

"El país de Norteamérica, vamos a decir de la OCDE, que más jueces elige, no de ahora, hace casi dos siglos, se llama Estados Unidos de América. Que me explique el señor Ken Salazar, cómo es que eso pueda poner en peligro la democracia", dijo.

El futuro funcionario federal advirtió que, así como lo hizo el Presidente Joe Biden, el Mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador consideró conveniente impulsar una reforma judicial ante la crisis ética por la que atraviesa ese poder.

"Entonces, Dear Ken, porque es un gran amigo, créanme que lo estimo: Yo creo que mejor cada quien haga los cambios que necesita, pero si los dos países están haciendo o planteando un cambio judicial, es que hay una necesidad de hacerlo", aseveró.

"Cada quien en su fórmula. El Presidente Biden está proponiéndolo también, pero nosotros no vamos a comentar la propuesta del Presidente Biden. El Embajador Moctezuma no ha dicho nada sobre esto. México va a tomar sus decisiones".