Realizan colecta para ayudar al exboxeador "Magnífico" Vázquez

Por: El Universal

Noviembre 11, 2024 - 10:10 p.m.

Todo el mundo del boxeo se une para apoyar al mexicano Isael "Magnífico" Vázquez quien fue diagnosticado con cáncer.

El Consejo Mundial de Boxeo compartió en sus redes que el excampeón mundial pelea ante un "cáncer devastador" por lo que solicitó donaciones en beneficio del expugilista.

"El WBC está a su lado, intentando traer a su familia desde México y asegurándose de que reciba la atención que merece", puntualizó en un comunicado.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, compartió un mensaje para invitar a que más personas se solidaricen con el "Magnífico" Vázquez.

"Necesita su amor y apoyo, muéstrele a este humilde y valiente guerrero lo que significa para usted, con un dólar, una oración y una nota para su familia", señaló en su cuenta de X.

En dicho mensaje aparece el sitio web en el cual los interesados podrán realizar sus donaciones al mexicano.

"Uno de los boxeadores más contundentes y compasivos de todos los tiempos necesita su ayuda, no hay tiempo que perder, juntos podemos ayudar a Israel a superar este desafío, dona hoy y se parte de su camino hacia la recuperación", se lee en el portal.

¿Qué le pasó al exboxeador Israel "Magnífico" Vázquez?

Aunque el Consejo Mundial de Boxeo precisó que Israel "Magnífico" Vázquez compartió que el expeleador fue diagnosticado con "un cáncer devastador" fue Los Ángeles Times el medio que detalló más sobre la enfermedad del mexicano.

"(Padece) Fase 4 de sarcoma, un tipo de cáncer del que existen hasta 70 diferentes tipos y que lo ha dejado en un muy mal estado físico", indicó el medio estadounidense.

De igual forma compartieron una entrevista con la esposa de Vázquez.

"Casi no puede hablar y si lo hace se corta su respiración, está muy débil. El doctor nos dijo que cuando mucho tendría seis meses, pero yo no me puedo rendir así, tenemos que ir con otro doctor, estamos hablando con uno que es especialista en sarcoma", precisó Laura.