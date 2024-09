Opta empresa por Texas

MONTERREY, NL

Certidumbre jurídica, reglas claras y trámites cortos y fáciles, son sin duda los factores importantes para decidir dónde invertir y éstos ya empiezan a operar en contra de México y a favor de Texas.

Para muestra, el botón de la empresa regia Grupo Energéticos (Energex), que acaba de invertir 18 millones de dólares en la compra de la firma texana Schmidt and Sons, distribuidora de combustibles y lubricantes en ciudades como Dallas y Houston.

Ésta es ya su tercera compañía en el estado de la Estrella Solitaria.

En contraste, acá, la empresa espera que la autoridad reguladora mexicana le libere un permiso para iniciar operaciones de instalaciones de almacenamiento y distribución que construyó en Nuevo León ya hace meses.

César Cadena Canales, director de la compañía, evade abundar sobre ese proyecto en espera de lograrlo destrabar en el próximo Gobierno federal.

“Veremos qué pasa el día 3 de octubre, después del día primero que inicia la próxima Administración federal, pero de eso prefiero no hablar; es que no sabemos, el problema es que aquí no se sabe nunca lo que va a pasar”.

Lo importante ahora para él es su expansión, la que continuará ahora en el mercado texano con inversiones que en sólo un mes ya estaban resueltas.

“Ahora empezamos a tomar otro nivel y siempre fue nuestro objetivo jugar en grandes ligas; no nos queremos morir sin llegar a ser triple A”.

-¿Hubieran hecho esa inversión en México?

“Difícilmente, porque no hay una expectativa clara en el mercado de combustibles líquidos, eso es muy importante, por lo que preferimos estar en donde nos conviene estar, en donde hay un piso parejo para todos”.

Entre los atractivos que ofrece Texas, Cadena refirió el Estado de derecho, pues allá no existe la competencia desleal del huachicol, ni robos de pipas cada semana, porque aplican la ley; la certidumbre jurídica con reglas claras, fáciles y aplicables, e incentivos gubernamentales.

“Acá (en México) tenemos que competir contra el huachicol y cada semana aparecen robos de pipas y no vemos que haya detenidos”.

“(En Texas) te ponen los mecanismos de cumplimiento y se acabó; es sólo un control administrativo, porque si requieren un acta simplemente vas y la sacas, no tienes que pedirle permiso a 45 autoridades porque hay una lista de funcionamiento y hay reportes que se ingresan de manera puntual y eso es todo”.

Su primera incursión en el mercado texano fue en el 2020, cuando adquirió la firma Marshall Distributing, y en marzo del 2021 compró On-Site-Fuels, que distribuye y comercializa gasolinas y diesel en San Antonio, Austin y Corpus Christi, cada una con un inversión cercana a los 4 millones de dólares, con lo que cubre ciudades como Houston y suma a su portafolio otros productos como lubricantes.

La idea de la empresa es mantener su crecimiento en el mercado texano, dijo Cadena, mientras que en México seguirá con sus operaciones actuales de distribución de combustibles y refinación de biocombustibles.