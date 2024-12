Expresidente de EU y ganador del Nobel: Jimmy Carter ha muerto

"Si alguna vez les miento, si alguna vez hago una declaración engañosa, no voten por mí. No merecería ser su presidente", dijo Carter.

Por: BILL BARROW y ALEX SANZ /AP

Diciembre 30, 2024 -

ATLANTA, Georgia.- Jimmy Carter, el cultivador de cacahuate que intentó limpiar la imagen de la Casa Blanca después del escándalo de Watergate y la guerra de Vietnam, y que luego de una derrota electoral aplastante se convertiría en un defensor global de los derechos humanos y la democracia, ha muerto. Tenía 100 años de edad.

El Carter Center informó que el 39º presidente de Estados Unidos murió el domingo —más de un año después de comenzar a recibir cuidados paliativos— en su casa en la pequeña localidad de Plains, Georgia, donde él y su esposa Rosalynn, quien falleció en noviembre de 2023 a los 96 años, pasaron la mayor parte de su vida.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó la muerte de Carter, afirmando que el mundo perdía a un "extraordinario líder, estadista y humanitario", y que él perdía a un querido amigo. Biden citó la compasión y claridad moral de Carter, su trabajo para erradicar enfermedades, forjar la paz, impulsar los derechos civiles y humanos, promover elecciones libres y justas, alojar a los sin techo y abogar por los desfavorecidos como ejemplo para otros.

"Para todos los jóvenes de esta nación y para cualquiera que busque lo que significa vivir una vida con propósito y significado... estudien a Jimmy Carter, un hombre de principios, fe y humildad", dijo Biden en un comunicado. "Demostró que somos una gran nación porque somos buena gente: decentes y honorables, valientes y compasivos, humildes y fuertes".

Biden dijo que ordenaría un funeral de Estado para Carter en Washington.

Carter, un demócrata moderado, se postuló a la presidencia en 1976 siendo un poco conocido gobernador de Georgia con una amplia sonrisa, una fe bautista efusiva y planes tecnocráticos para un gobierno eficiente. Su promesa de nunca engañar al pueblo estadounidense resonó después del descrédito que sufrió Richard Nixon y la derrota de Estados Unidos en el sudeste asiático.

La victoria de Carter sobre el republicano Gerald Ford, cuya imagen decayó después de perdonar a Nixon, llegó en el contexto de presiones de la Guerra Fría, mercados petroleros turbulentos y agitación social por el tema racial, los derechos de la mujer y el papel de Estados Unidos en el mundo. Sus logros incluyeron la mediación de la paz en Medio Oriente al lograr que el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menájem Beguín dialogaran en Camp David durante 13 días en 1978.

Pero su coalición se fragmentó bajo una inflación de doble dígito y la crisis de los rehenes en Irán. Sus negociaciones finalmente lograron la liberación de todos los rehenes con vida, pero en un insulto final, Irán no los liberó hasta después de la investidura de Ronald Reagan, quien lo había derrotado aplastantemente en las elecciones de 1980.

Humillado y de regreso en Georgia, Carter dijo que su fe le exigía seguir haciendo todo lo que pudiera mientras pudiera, para tratar de hacer una diferencia. Él y Rosalynn cofundaron el Carter Center en 1982 y pasaron los siguientes 40 años viajando por el mundo como mediadores de paz, defensores de los derechos humanos y promotores de la democracia y la salud pública.

Galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002, Carter ayudó a aliviar las tensiones nucleares en Corea del Norte y Corea del Sur, a evitar una invasión estadounidense de Haití y a negociar un alto al fuego en Bosnia y Sudán. Para 2022, el Carter Center había observado al menos 113 elecciones en todo el mundo. Jimmy Carter estaba decidido a erradicar las infecciones por gusano de Guinea como una de muchas iniciativas de salud. Los Carter colaboraron con la ONG Habitat for Humanity en la construcción de hogares hasta después de los 90 años.

El señalamiento de que hizo más como expresidente irritaba a Carter. Sus aliados se complacieron de que viviera lo suficiente para ver a biógrafos e historiadores revisar su legado como presidente y declararlo más impactante de lo que muchos entendieron en su momento.

Impulsado en 1976 por votantes en Iowa y luego en todo el Sur, Carter llevó a cabo una campaña sin lujos. Los estadounidenses quedaron cautivados por el ingeniero sincero, y aunque una entrevista en el año electoral con Playboy provocó risitas cuando dijo que "había mirado a muchas mujeres con lujuria" y que había cometido "adulterio" en su corazón muchas veces, los votantes, cansados del cinismo político lo encontraron encantador.

La familia Carter estableció un tono informal en la Casa Blanca, llevando su propio equipaje, tratando de silenciar el tradicional himno "Hail to the Chief" ("Salve al Jefe") de la Banda de los Marines y matriculando a su hija, Amy, en escuelas públicas. Carter fue ridiculizado por usar un suéter y por instar a los estadounidenses a bajar sus termostatos.

Pero Carter preparó el escenario para un renacimiento económico y redujo drásticamente la dependencia de Estados Unidos en el petróleo extranjero al desregular la industria energética junto con las aerolíneas, trenes y camiones. Creó los departamentos de Energía y Educación, nombró cifras récord de mujeres y personas no blancas a cargos públicos, preservó millones de hectáreas (acres) de áreas naturales en Alaska y perdonó a la mayoría de quienes habían evadido el servicio militar para no combatir en Vietnam.

Como defensor de los derechos humanos, puso fin a la mayoría del apoyo estadounidense a los dictadores militares extranjeros y buscó acabar con las prácticas de soborno de las corporaciones multinacionales al firmar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Persuadió al Senado para ratificar los tratados del Canal de Panamá y normalizó relaciones con China, tras el acercamiento de Nixon con el país asiático.

Pero el contexto internacional tendría un impacto adverso en su mandato.

Cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentó los precios del crudo, obligando a los conductores a formarse para comprar gasolina mientras la inflación aumentaba al 11%, Carter trató de alentar a los estadounidenses a superar "una crisis de confianza". Sin embargo, muchos votantes perdieron la confianza en Carter después del discurso que los medios apodaron su "discurso del malestar", aunque nunca usó esa palabra.

Luego de que Carter aceptara a regañadientes que el sha de Irán viajara a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, la embajada estadounidense en Teherán fue invadida en 1979. Las negociaciones para liberar rápidamente a los rehenes se vinieron abajo, y finalmente ocho estadounidenses murieron durante un fallido intento de rescate militar ultrasecreto.

Carter también tuvo que cambiar de rumbo sobre el tratado de armas nucleares SALT II después de que los soviéticos invadieran Afganistán en 1979. Aunque los historiadores posteriormente acreditarían los esfuerzos diplomáticos de Carter por acelerar el fin de la Guerra Fría, los republicanos denostaron su poder blando. Los llamados de Reagan de "hagamos grande a Estados Unidos otra vez" resonaron con el electorado, y el candidato republicano logró derrotar a Carter en todos los estados con la excepción de seis.

Nacido el 1 de octubre de 1924, James Earl Carter Jr. se casó con Rosalynn Smith, quien también provenía de las Grandes Llanuras, en 1946, el año en que se graduó de la Academia Naval. Llevó a su joven familia de regreso a las Grandes Llanuras después de que murió su padre, abandonando su carrera naval, y pronto enfocaron sus ambiciones en la política. Carter alcanzó el Senado estatal en 1962. Después de que votantes blancos y negros rurales lo eligieran gobernador en 1970, atrajo la atención nacional al declarar que "la discriminación racial es cosa del pasado".

Carter publicó más de 30 libros y siguió siendo influyente mientras su centro de estudios enfocaba su defensa de la democracia en la política estadounidense, supervisando una auditoría de los resultados de las elecciones presidenciales de Georgia de 2020.

Tras ser diagnosticado con cáncer en 2015, Carter dijo que se sentía "perfectamente en paz con lo que sea que suceda".

"He tenido una vida maravillosa", dijo. "He tenido miles de amigos, he llevado una vida emocionante, aventurera y gratificante".

