Suspender regulación de alimentos arriesga a consumidores

Las regulaciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) están justificadas en la protección de la vida y salud de los consumidores, así como las del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) que también garantizan que los alimentos vegetales y animales ingresen al País en buen estado.

"Cualquier error, incumplimiento, puede generar un problema de fondo en el País. Si se te mete una plaga porque no hay control o verificación de la autoridad vas a tener un costo increíble", afirmó Juan Antonio Dorantes, socio director de Dorantes Advisors.

Si la calidad de los productos continua hasta ahora sería una medida adecuada, pero sin un control de ello se pondría en riesgo al consumidor, destacó Balam Lammoglia, presidente del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior (Cencomex).

"Sin un control de calidad de productos en un punto de venta o en alguna información que nos den las propias empresas beneficiadas, creo que sí estamos poniendo en algún punto en riesgo la salud de los mexicanos que consuman esos productos", coincidió Lammoglia.

Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico de grupo financiero Monex, advirtió que puede ser riesgoso liberar a las empresas de permisos y trámites sanitarios para la importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de los mismos.

"Esto podría propiciar que hubiera un relajamiento en el cumplimiento de ciertas normas de calidad, de sanidad que deben de cumplir.

"Si la población empieza a enfermarse derivado de que se ha incumplido alguna norma, va a salir más caro el medicamento", advirtió.

Alejandro Hernández, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), sostuvo que eximir de estos permisos y trámites es preocupante y cuestionó el "pase" de responsabilidad a las empresas sobre los riesgos sanitarios.

En el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC), el Gobierno planteó que dicha licencia, con la que las empresas firmantes podrán trasladar y distribuir alimentos sin esas regulaciones y el pago del Impuesto General de Importación (IGI), será con el fin de que no se impida o encarezcan la internación y movilidad de alimentos en el País ante el contexto actual mexicano de inflación.

Y la medida se respalda en la confianza hacia las empresas, quienes deberán asegurar que sus mercancías cumplen con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad.

"¿Cómo van a garantizar, más allá de la confianza, que no haya evasiones? ", cuestionó Dorantes.

Con estas medidas el control aduanero no va a desaparecer, pero que las mercancías importadas a México sean de calidad o no es una medición que no se hará en aduanas, dijo Lammoglia.

"Si les dejamos (a las empresas) para que importen sin cumplir con el trámite, solamente porque nos apoyaron a no encarecer la canasta básica, creo que puede haber algún problema en cuanto a la calidad de los productos que se importen, más no al control aduanero", afirmó Lammoglia.

Claramente hay un efecto por la inflación y en términos económicos se trataría de un esfuerzo loable, pero existen riesgos sanitarios, agregó Dorantes.

Si se quiere facilitar el comercio se tendría que hacer un análisis de riesgo sobre qué puntos se podrían simplificar, por ejemplo, en lugar de pedir permiso previo de importación se podría cambiar por un aviso de importación o automático, en lugar de hacer verificación a todos los lotes, que sea en grupo, pero no toda la regulación en sí, advirtió Dorantes.