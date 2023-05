Oxxo y Walmart ¿competidores para los bancos en México?

"Son competidores potenciales porque tienen un corporativo atrás, con recursos para financiar el crecimiento. Tienen la infraestructura tradicional, no son precisamente sucursales, pero tienen los puntos de venta y amplio acceso a clientes. Son uno de los principales jugadores a futuro que debemos observar para la banca tradicional", explicó el director senior de análisis y responsable de bancos en Fitch, Alejandro Tapia.

CIUDAD DE MÉXICO

Entrevistado durante un foro de la calificadora sobre digitalización y finanzas sostenibles del sistema bancario en México, el directivo dijo que este tipo de jugadores no enfrentarán las presiones de fintech tradicionales que se han quedado sin acceso a financiamiento ante la incertidumbre provocada por la quiebra del Silicon Valley Bank.

"Retailers grandes, amplio acceso a clientes, sobre todo con recursos para financiamiento. No tendrían esa problemática que tienen esas fintech individuales, en este periodo de pausa donde no hay financiamiento para estos jugadores", dijo.

A través de su fintech Spin, Oxxo ha alcanzado una base de clientes de 6 millones de usuarios, mientras que Walmart adquirió a la firma Trafalgar, que la potenciará con su plataforma de pagos que ya se utiliza en sus tiendas conocida como Cashi.

¿Gigantes tecnológicos siguen siendo una amenaza para el sector bancario?

Sobre el tema, el líder de Openbanking en BBVA México, Alejandro Servín, consideró que los gigantes tecnológicos como Amazon Google o Apple siguen siendo una amenaza para el sector bancario, al conocer los datos de sus usuarios como el medio de pago que utilizan, sus hábitos de compra, domicilio y otra información que le puede dar ventaja sobre el esquema actual de la banca.

En ese sentido, añadió que el modelo fintech representa un reto para los bancos, al responder con mayor velocidad a las necesidades del usuario, factor donde las instituciones tradicionales aún tienen pendientes con sus usuarios y ofrecerles una mejor experiencia y calidad de servicio.

"Son rápidas y crean productos enfocados para dar una buena experiencia a los clientes; si su producto no funciona, lo matan y siguen creciendo. En la banca nos da miedo fracasar, y está bien, es un tema regulado, pero creo que hay que ser un poco más aventados", comentó.

El directivo no descartó que en el mediano plazo existan más alianzas entre bancos y fintech, o una mayor compra de Instituciones para expandir la oferta de servicios financieros, como tarjetas de crédito, hipotecas, inversiones, entre otros, mientras siguen existiendo atrasos en la aprobación de nuevos esquemas que permiten la innovación por parte de las autoridades mexicanas, particularmente en el tema de openbanking.

"En 2018 tuvimos un avance mundial, brutal, con la publicación de la Ley Fintech, un parteaguas celebrado y reconocido a nivel mundial. Cambia la administración, y no es por querer echarle piedras a la actual administración, pero se detiene por completo; el avance que tuvimos se detiene, las personas que sabían regular temas técnicos financieros, en particular de openbanking, salen de la CNBV y los que se quedan no lo ponen como prioridad", dijo Servín.