Así cambió la pandemia los hábitos de consumo

De acuerdo al estudio Perfil Nacional del Consumidor Post Pandemia por la Agencia Consultora de Servicios de Investigación (ACSI Research), la llegada del coronavirus ha provocado a nivel nacional que el consumo en productos del cuidado de la salud crezca hasta 68.7 por ciento en los últimos dos años.

Al igual que la compra de artículos de limpieza, que aumentó 62.6 por ciento, seguido del consumo de comida a domicilio con 53.4 por ciento de crecimiento, el servicio de internet con 49.7 por ciento de incremento y los servicios de streaming, como contratación de Amazon Prime y Netflix, con un crecimiento de 49.7 por ciento.

En contraste, las salidas para esparcimiento, como a restaurantes, cines y bares, bajó hasta 66.2 por ciento e incluso, 10.9 por ciento de las personas eliminaron estos gastos, así como la compra de accesorios como bolsas y lentes, que cayó hasta 54.4 por ciento y 15.1 por ciento lo eliminó.

"Esto nos habla que tenemos un nuevo consumidor, que durante la pandemia todos estuvimos adaptándonos y cambiando. Es muy relevante para las empresas y las marcas conocer estos datos y que su consumidor cambió, que tienen nuevos hábitos y necesidades, porque ayuda mucho para las estrategias de cada empresa y organizaciones.

"Tienen que reconocer a su consumidor y preguntar nuevamente qué es lo que necesitan y cómo pueden entenderlo (), muchas empresas no lo hacen y no lo hicieron, pues son las que no se adaptaron y lamentablemente ya no pudieron continuar durante la pandemia y cerraron sus negocios", explicó Paola Adriana Solórzano Gutiérrez, CEO y fundadora de ACSI RESEARCH.

Señaló que en los próximos años continuará la tendencia de aumentar todavía más este tipo de consumos que han crecido, además, nuevos hábitos llegaron para quedarse, como las compras en línea, que crecieron en los últimos años 87.3 por ciento.

Al igual que el cuidado sanitario que aumentó 87.3 por ciento y el trabajo desde casa o híbrido que creció 78.2 por ciento.

"Los pagos en línea, la bioseguridad y trabajo desde casa llegaron para quedarse, porque 9 de cada 10 mexicanos consideran que así debe ser; pero a pesar del aumento de las compras en línea, no hay una sustitución de las compras presenciales", dijo.

El ahorro se vuelve importante

Ahora las prácticas financieras como el ahorro tienen más relevancia estos últimos dos años, pues en Jalisco hay un aumento de 31.1 por ciento de personas que ya ahorran, y a nivel nacional este hábito creció 27.6 por ciento.

Incluso, se proyecta que en los próximos años, este hábito crezca 57.2 por ciento en el estado, principalmente en las mujeres.

También la inversión de negocios o emprendimientos, podría aumentar 36.9 por ciento en Jalisco.

Por otro lado, el uso de los bancos en línea incrementó 44.2 por ciento, al igual que los pagos de servicios con 23.8 por ciento de crecimiento.

"Para el futuro se mantiene la tendencia del incremento del banco en línea, pago de servicios, compras de comida y de artículos diversos. Las compras de supermercado son las que menos aumentarán en aplicación móvil", mencionó la fundadora.

Nuevos consumidores, nuevos temores

Los principales temores según la encuesta es el miedo a la muerte, tanto de la persona como de sus familiares, con un alto porcentaje de 51.7 por ciento de los mexicanos, al igual que el miedo a perder sus ingresos o el trabajo, con 46.3 por ciento de las personas.

Otro temor es el de resultar contagiado por 53 por ciento de los habitantes del país.

Mientras que los jaliscienses consideran que tendrían que pasar de uno a dos años más para que puedan retomar la vida cotidiana que tenían antes de la pandemia.