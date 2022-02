Nominadas al Oscar

´´THE POWER OF THE DOG"

"DON´T LOOK UP".

("El poder del perro") — La principal candidata con 12 nominaciones, incluyendo a mejor película y dirección, para Jane Campion, y menciones para los actores Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee. Cumberbatch interpreta a un ranchero de Montana con una amenazadora arrogancia en una historia gótica llevada a las planicies de los westerns.

"DON´T LOOK UP"

("No miren arriba") — La comedia apocalíptica de Adam McKay consiguió cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo a mejor película, guion original y música original. La sátira sobre el cambio climático protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence le da a la Tierra seis meses antes de que un enorme cometa destruya el planeta.

"TICK, TICK ... BOOM!"

Andrew Garfield se ganó una nominación al Oscar por su retrato de Jonathan Larson, quien revolucionó el teatro al crear el musical "Rent". La adaptación de un musical autobiográfico de Larson, quien falleció repentinamente a una temprana edad en 1996, es la ópera prima de Lin-Manuel Miranda y también recibió una nominación a mejor edición.

"THE LOST DAUGHTER"

("La hija oscura") — Protagonizada por Olivia Colman, Jessie Buckley y Dakota Johnson, recibió tres nominaciones al Oscar incluyendo las de Colman y Buckley. La adaptación de una novela de la escritora italiana Elena Ferrante es un drama psicológico en el que Colman y Buckley interpretan el mismo personaje en diferentes edades, la complicada académica de literatura Leda Caruso, en unas vacaciones en Grecia.

"THE MITCHELLS VS. THE MACHINES"

("La familia Mitchell vs. las máquinas") — La rara familia Mitchell debe controlar una revuelta de aparatos electrónicos en el mundo durante un viaje en carretera para dejar a su hija Katie (cuya voz en inglés hace Abbi Jacobson) en su primer año de estudios cinematográficos en la universitadad. Gracias al cielo hay dos robots buenos. La película nominada a mejor cinta animada es dirigida por Mike Rianda, quien actuó en la serie de "Gravity Falls". También se puede rentar en Apple TV+, Disney+, Vudu, Redbox y otros servicios.

"MADRES PARALELAS"

Protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit y dirigida por Pedro Almodóvar, sigue a dos madres solteras que se conocen en el hospital, donde sus recién nacidas son accidentalmente cambiadas al nacer. La película española le valió a Cruz su cuarta nominación al Premio de la Academia, esta vez a mejor actriz, y también la cuarta nominación al Oscar a Alberto Iglesias por su música original. Actualmente se presenta en cines selectos y el 18 de febrero llegará a Latinoamérica por Netflix.