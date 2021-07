No hay pretextos

Miguel Herrera, director técnico de los felinos, reconoció el plantel que tiene y pese a las ausencias de los franceses André-pierre Gignac y Florian Thauvin, por los Juegos Olímpicos, además de los mexicanos Luis Rodríguez y Carlos Salcedo, por la Copa Oro, confía que el nivel de su cuadro titular no se verá afectado.

Noticia Relacionada Asesinan a padre y la madre, hieren a hijas

"Los cuatro que no van a estar van a ser ausencias importantes, pero no es pretexto, tenemos un equipo sólido. No sé si vamos a arrasar, pero sí vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de puntos, vamos a salir convencidos de que el equipo puede ganar en cualquier cancha, tenemos el plantel para ganar en cualquier cancha", expresó el "Piojo".

Una de las más grandes incógnitas en el club auriazul se despejó, pues Herrera confirmó la continuidad del uruguayo Leo Fernández.

"Lo dije al principio, no estaba en duda Leo Fernández, lo que estaba en duda era saber quién iba a trabajar de la manera que a mí me gusta, por eso viaja a la pretemporada. Los únicos que no entraban en mis planes eran Jordan Sierra y Julián Quiñones", señaló el DT auriazul.

El plantel felino está casi completo. Sólo esperan la llegada de un volante mexicano, entre los cuales sobresale el nombre de Juan Pablo Vigón, de Pumas.

"No va a salir nadie y se espera que llegue alguien más, queremos tener alternativas por cualquier circunstancia. Hemos preguntado por volantes mexicanos, tenemos 4 ó 5 en vista, (Vigón) es un jugador interesante, pero no es la única opción que tenemos. Queremos que venga con la idea de sumar y pelear por un puesto", sentenció.