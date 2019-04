MATAMOROS: Protestan vecinos por bloqueo vehicular en la Álvaro Obregón

Matamoros, Tam.

Cansados de que no pueden tener accesos a sus casas debido al congestionamiento que se hace en la avenida Álvaro Obregón por las largas filas que se vienen haciendo desde hace ya más de un mes, vecinos de la colonia Jardín piden la intervención de la dirección de Tránsito local.

El artículo 27 de la ley de tránsito y vialidad de Matamoros, del reglamento actual página 11, dice que no puede obstruirse las calles para dar paso a los automóviles que no van en la fila, sin embargo esto no se respeta.

La señora María Luisa, vecina de esta colonia, señala que los automovilistas que van en la fila van casi pegados para que no se les metan los carros que no respetan la fila y se meten por las demás calles, y esto es lo que los perjudica, porque ni a ellos que viven en las cuadras de atrás de la fila, los dejan pasar.

Ante esto, han pedido la intervención de elementos de Tránsito porque ellos tienen que hacer hasta 2 horas de fila para poder meterse a sus cuadras o de plano salir caminando de sus casas a hacer los mandados que deben hacer, dijo.

En una reunión vecinal han pedido que se le ponga atención a esta situación que les ha afectado a ellos desde noviembre, y que esto ha llegado a un grado ya de desesperación, manifestó.

Destacó que una situación de emergencia no se podrá atender por estas filas y que saben que no se podrá quitar de la Álvaro Obregón, sin embargo, sí se puede atender mediante apoyo de elementos viales.