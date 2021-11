Manda Andrés Lillini mensaje a los ardidos

"La determinación de este equipo es increíble, no encontrábamos los goles (al inicio del torneo), hubo altibajos en el juego, estos jugadores lo hicieron posible, les dije que me trajeron hasta acá y no me dejaran ir de vacaciones, salieron muy convencidos de lo que tenían que hacer, me hacen caso, lo entienden y comprenden que si no hacen con un esfuerzo más, no nos alcanza. Se logró el objetivo primario y me siento honrado de poder dirigirlos", mencionó en conferencia tras vencer 2-1 al Toluca en el Repechaje.

Lillini advirtió que no serán un rival fácil para las Águilas de Santiago Solari, su próximo rival en la Liguilla.

"Mensajes... solo que vamos a ser competitivos, que no vamos a dar por perdida una pelota. Tenemos tres días de trabajo y crecer en las formas, en lo ofensivo sería bueno. Contra América no se puede estar desconcentrado porque la calidad de sus futbolistas te define un resultado.

"En el torneo hicimos tres ocasiones de gol en 15 minutos y ellos nos hacen un gol de 35 metros. Con este grupo, con lo que hace, son muy necios para renunciar al esfuerzo", aseveró.

El estratega reconoció que desde el primer día que tomó las riendas del equipo, su cabeza siempre ha peligrado y mandó un mensaje a sus detractores.

"Mi cabeza se pide desde que agarré el equipo. Soy viejo, no tengo redes, no leo ni escucho, pero sé que hay muchos que cuando estás en el piso aprovechan para pegarte y ahora toman algo para el ardor de panza, pero soy técnico de un equipo grande y cuando las cosas no andan, estoy en esa rueda", dijo.

Agradeció el apoyo de la afición de Pumas, que tomó las gradas del Estadio Nemesio Díez y los hizo sentir como en casa.

Hernán Cristante, técnico del Toluca, dejó en el aire su continuidad al frente del equipo, pues dijo que mañana se reunirá con Antonio Naelson y Francisco Suinaga, directivos del club, para que se tomen las decisiones pertinentes.

"Dejaré el análisis y se verá qué decisión se toma, a veces se puede estirar, lo que viene por calendario se ve mejor, hay que volcar disciplina, todo el análisis que se va a presentar, para darle un cierre a este ciclo y ver qué pasa más adelante", mencionó.