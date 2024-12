Espera Canaco se rechace ley de ingresos de Reynosa

Por: Rubén Hernández

Diciembre 11, 2024 -

El Mañana/ Staff.- Sigue firme el comercio establecido de Reynosa en mantener su desacuerdo en que el Gobierno municipal de Reynosa implemente nuevos cobros a quienes se dedican a la actividad comercial de manera formal.

“Ya lo hicimos saber con anterioridad y ahora lo reafirmamos: estamos en contra de que se nos cobre por inscribirnos en un padrón de comercios y también estamos en contra de que se nos apliquen cobros adicionales”, informó Gildardo López Hinojosa, presidente de Canaco- ServyTur a nivel local.

Dijo coincidir con otros organismos empresariales en cuanto a no aceptar la propuesta hecha por el municipio, y que de entrada no pasó en el Congreso del Estado, esperando que en el último de los casos no se reciba la aprobación de las diputadas y diputados locales.

Las empresas ya tienen una carga tributaria considerada como pesada como para que se quieran agregar más cobros o impuestos o como los llamen las autoridades locales.

Lo que necesitamos son incentivos de parte del gobierno, no cobro de más impuestos para seguir adelante generando empleos y manteniendo los que ya se tienen para beneficio de la clase trabajadora.

Sabemos que la propuesta, añadió el dirigente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de esta fronteriza ciudad, se mantiene en reserva desde hace algunos días y que, según trascendió, en su momento será sometida a una nueva revisión.









EN ESPERA

* El sector comercial sostiene que ya tienen una pesada carga fiscal

* Nuevos cobros pondrían en riesgo la permanencia de sus negocios

* Están a la espera del acuerdo que se tome en el Congreso del Estado.