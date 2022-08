Presionan ambulantes contra ´cuota´ de $100

Es injusto que de manera abrupta nos quieran cobrar 100 pesos, cuando estábamos pagando como 30 pesos... somos ambulantes que vivimos al día´´. Héctor Regalado Comerciante

Héctor Regalado Juárez, líder comerciante, refirió que una de las alternativas que sí apoyan es que el cobro se reduzca a un promedio de 50 pesos para vendedores de frutas, aguas, postres, elotes, tacos, ropa, antojitos y otras novedades.

"No estamos en contra de pagar, sabemos que como todo, es necesario tener un permiso, pero sí es injusto que de manera abrupta nos quieran cobrar 100 pesos, cuando estábamos pagando como 30; sobre todo ahorita, cuando apenas nos estamos levantando en pandemia.

Los ambulantes somos personas que vivimos al día, que tenemos familias que mantener, hijos a los que mandar a escuelas".

En su inconformidad, los ambulantes del centro llevan más de dos meses, por lo que no pagan permisos.

El jueves tendrán la reunión con las autoridades, y según el veredicto, actuarán en consecuencia. "Hemos tenido ya varias pláticas con los del municipio y esperamos que el jueves nos resuelvan a favor; queremos que sean comprensibles con la situación que estamos pasando.

El cobro de los 100 pesos no sería sólo para los del centro, es en general, pero aquí en esta zona somos alrededor de 200".

La comida y artículos que ofrecen los ambulantes son un atractivo para quienes visitan el centro, por lo que de no llegar a un acuerdo con el pago de permisos diarios, algunos se quedarían sin empleo. "Desde que nos dijeron lo del aumento decidimos que no íbamos a pagar el permiso hasta que no llegaremos a un acuerdo, y así es como estamos; por eso la reunión del jueves sí es muy importante para nosotros".