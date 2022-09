Prometen pago total de becas a fin de mes

"Lo que nos falta es lo de primaria pero en esta semana de festejos patrios y en la próxima se deberá terminar por completo, al 100 por ciento con el pago de becas académicas; nos atrasamos por diversos temas, entre ellos la veda, pero ya estamos con los depósitos".

La funcionaria indicó que los bimestres que serán pagados son los correspondientes de enero a septiembre.

Pero conforme se regulen estos pagos, deben llegar otros en los meses de octubre y diciembre.

"La convocatoria a las becas inició en los primeros meses de este año, pudieron aplicar todos los estudiantes ya que no hubo requisito de promedio, tenemos más de 32 mil beneficiados, una vez que se hagan los depósitos pendientes, deben continuar los de octubre y diciembre, para que sean cinco bimestres en el año".

Refirió que la cantidad que será depositada a los inscritos en alguna beca municipal, en total debe ascender a 140 millones de pesos.

Por otra parte, dijo que el uno por ciento de los inscritos al programa tiene pendiente recoger su tarjeta bancaria.

Entre los motivos está el cambio de domicilio, el no atender los teléfonos o acudir a diversas citas donde se les ha requerido.

"El tener unas 500 tarjetas aquí no es nada a los que ya se entregaron, pero si hay personas que no contestan teléfonos, se les ha enviado correos y no atienden, o quienes nos dicen que se cambiaron de vivienda", indicó.