Quieren concluir con primaria y secundaria

Autoridades del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA) en Reynosa realizó la Primera Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación 2023, a fin de que mayores de 15 años puedan terminar la primaria o secundaria en forma gratuita.

Sadot Ariel Lara González, coordinador del ITEA local, comentó que del 20 al 25 de este mes de junio se llevó la aplicación de exámenes y ayer domingo tan sólo en la mañana acudieron alrededor de 100 personas en las oficinas de la zona Centro, más los asistentes a las cinco plazas comunitarias donde también se llevó a cabo la jornada.

Explicó que la meta durante esta semana que pasó y ayer domingo es que 300 personas presentaran el examen y puedan terminar la primaria y secundaria, por lo que esperan lograr esa cifra.

"Mediante un examen único se les brindan todas las facilidades, es un servicio gratuito del INE y del ITEA; los invitamos a que acudan, que lleven ese mensaje a sus vecinos, familiares, conocidos, de que es un documento con validez oficial que les abre muchas puertas en el trabajo, como en trámites en general", comentó el encargado.

Señaló que en esta primera jornada, los que más estuvieron acudiendo, fueron los jóvenes, aunque también hubo asistencia de adultos en general, pero hubo más interés de los jóvenes.

"Sabemos que un documento oficial es muy importante contar con ello, para un trabajo, para cuestión de salud, de un trámite en alguna otra dependencia, sabemos que el estudio cambia mucho a las personas, les ayuda a tener otra visión, otro panorama, si es importante la superación personal de ellos", recalcó.

Se espera que en los siguientes días les envíen los resultados y posteriormente entregarán los certificados de estudios.

JORGE LUIS PONE EL EJEMPLO

Jorge Luis Ramírez Ramos, de 27 años de edad, acudió este domingo a presentar el examen para poder terminar la primaria, poniendo el ejemplo que cuando se quiere, se puede.

Recuerda que no pudo estudiar cuando era niño porque su madre tenía que trabajar para sacarlos adelante al ser madre soltera, pero ahora tomó la decisión de avanzar en su educación, a la par mientras trabaja.

"No pudimos estudiar, y ahora que ya estamos grandes quiero estudiar, me sentí bien, no me quejo, me va a ir mejor; a quienes están en la misma posición que yo les digo que le echen ganas, porque mientras se puede hay que estudiar; muchos no estudian porque les da pena, no sé, pero hay que estudiar, quitarse la pena, pena es robar y mejor estudiar", dijo al acudir acompañado de su hermana, quien le dio todo el apoyo.

Para más información, los interesados pueden acudir a la oficina del ITEA local en la calle Pedro J. Méndez, 360 altos, de 8:00 a 15:00 horas, para que se incorporen a los círculos de estudios.