Henry Martín y Pachuca acaparan Balón de Oro

CARSON, EU.- Pachuca llegó como el equipo con más nominaciones en la entrega del Balón de Oro 2023, pero Henry Martín resultó el gran ganador.

HENRY MARTIN

El delantero del América se quedó con tres premios: Mejor Jugador, Mejor Delantero y Goleador del Año, lo que reflejó su protagonismo durante la 2022-23, más allá de que no logró el título de Liga con las Águilas.

"Agradezco a la gente que siempre me ha apoyado y ha creído en mí, porque gracias a ellos estoy aquí", dijo el yucateco en un video, porque está concentrado con la Selección Mexicana.

Entre rama varonil y femenil, los Tuzos se llevaron media docena de premios. Charlyn Corral se quedó con dos: Mejor Jugadora y Goleadora del Año. "Fui Pichichi en España y cuando volví a México me puse como objetivo hacerlo en mi país", compartió la goleadora. "Me da mucho gusto ver que el futbol femenil va en crecimiento, no va a parar".