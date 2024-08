Realizarán marcha por desaparecidos en Reynosa

El Mañana / Staff.- Al conmemorarse hoy el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, el colectivo "Amor por los desaparecidos en Tamaulipas" realizará una marcha vehicular.

Bajo el lema "Los desaparecidos nos faltan a todos", partirán del Parque Cultural a las 16:00 horas y recorren algunas de las principales arterias de esta frontera.

Delia Icela Quiroa Flores Valdez, activista desplazada y líder del colectivo "23 de Marzo", señaló que existen muchos casos de desaparición forzada, donde se destaca el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los de Calera, Zacatecas, en donde siete hombres fueron sacados de sus domicilios por integrantes del Ejército Mexicano; el de Tierra Blanca, en Veracruz, pero el más significativo el de Cuauhtémoc, Chihuahua, en donde 351 han sido desaparecidas desde el 2007 a la fecha.

Delia Quinoa, quien desde el pasado 18 de agosto mantiene una protesta al pie de la asta bandera en el Zócalo de la Ciudad de México, también señaló que los cientos de colectivos de búsqueda en todo el país son sucesores del Comité Eureka, fundado por madres y esposas de las víctimas de desaparición forzada en las décadas de los 60´s y 70´s.

"Son cientos de miles de desaparecidos los que la Comisión Nacional de Búsqueda no quiere reconocer y mucho menos indagar en los archivos forenses y de algunos panteones, mucho menos que decir del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Hemos promovido una considerable cantidad de Amparos para que no sean borrados los datos de ls personas que se encuentran en calidad de No Localizadas o Desaparecidas la cual hasta el día de hoy hay 104,647 personas desaparecidas y 10,936 personas No Localizadas oficialmente.

Aunque la cifra negra es mayúscula, en Tamaulipas hay mas de 13 mil personas desaparecidas, y es que tan solo en el 2022 hubo 1,198 desaparecidos, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo los que más casos registraron".