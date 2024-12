Hombre hace la ´chamba´ al municipio al tapar baches en Reynosa

Por: Isbac Martínez

Diciembre 02, 2024 -

El Mañana / Staff.- Con el objetivo de llevar el sustento a casa, ciudadanos hacen el trabajo de Servicios Públicos Primarios al tapar los baches que se ubican en las principales avenidas a cambio de una moneda.

Don Santos Cuervo, un hombre de la tercera edad, acude cada fin de semana al cruce de las calles Miguel Angel y San Angel, en la colonia Esperanza, donde con tierra y pala rellena el gran bache que se formó desde hace más de un año y que debido a sus dimensiones causa daños a los vehículos que diariamente pasan por ahí.

Agradecidos por el gesto y por realizar la labor que deberían cumplir las autoridades municipales, los conductores gratifican a don Santos con una moneda, que al final del día le permite llevar a casa entre 250 y 300 pesos, cantidad que utiliza para el sustento de su hogar.

"Los carros no pasan bien, estaba hondo, para que pasen bien le echamos tierra y caliche, piedras, de todo; un poquito me apoyan, hay unos que no quieren dar", señaló.

Aunque considera que se trata de un trabajo que deberían hacer las autoridades, Santos destaca que las malas condiciones de esta transitada avenida le permiten llevar un poco más de sustento a su familia, por lo que continuará rellenando el gran bache hasta el día en que el Gobierno Municipal se digne a taparlo de manera definitiva.