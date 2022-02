Lo deprime la pandemia

Hasta a un luchador como el Negro Casas, que durante 42 años de trayectoria ha andado del tingo al tango, la baja de actividad durante la pandemia lo ha deprimido.

Presentaciones casi los siete días de la semana en diversas partes del país e incluso viajes internacionales, era lo que acostumbraba el 4:40 en su vida profesional, sin embargo, las restricciones sanitarias impuestas por el Covid-19 han hecho que todo sea más limitado.

"Imagínate antes que luchábamos diario, ibas y venías, tomabas camiones, aviones y viajes al extranjero, sin importar las lesiones y todo eso, llevábamos la vida de un guerrillero, y ahora que la actividad no es tanta por la pandemia, me avasalla y me estresa mucho, me entra una depresión que a veces no la puedo ocultar, por eso le pido a Dios que se vaya ese virus pronto", comentó el hijo mayor de Pepe "Tropi" Casas.

Ahora que su hermano Heavy Metal quiere retomar su carrera luchística, al Negro le gustaría volver a formar tercia con sus hermanos, pues le parece atractivo el equipo que en su momento formaron, aunque les hizo falta tiempo.

"Con Felino y Heavy Metal sólo trabajamos un par de veces en la Arena México y la gente nos recibía bien, era una tercia interesante a pesar de que teníamos diferencias, pero la gente lo aceptaba, desafortunadamente, pues ya él (Heavy) no permaneció mucho tiempo aquí, pero si hay un par de pósteres de nosotros tres", agregó.