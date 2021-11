La serie dramática de The Weeknd The Idol ya tiene reparto, HBO lo hace oficial

SE SUMAN A REPARTO

HBO reveló nuevos miembros del elenco para el drama: Suzanna Son (Red Rocket, Secret Escort), Melanie Liburd (Power Book II: Ghost, This Is Us), Tunde Adebimpe ("Spider-Man: de Regreso a Casa) Steve Zissis (Jeff Who Lives at Home), Troye Sivan (Spud, Boy Erased), Elizabeth Berkley Lauren (Showgirls, Salvado por la Campana) Nico Hiraga (Booksmart) y Anne Heche (Six Days Seven Nights).

The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, será coguionista y productor ejecutivo junto con Reza Fahim y Sam Levinson, con los tres acreditados como creadores del programa. Joseph Epstein también escribirá y será productor ejecutivo, además de actuar como showrunner. Seimetz será productor ejecutivo y director. Levinson será productor ejecutivo a través de Little Lamb junto con Ashley Levinson y Kevin Turen

SUEÑO HECHO

REALIDAD

"Cuando los talentosos Abel ´The Weeknd´ Tesfaye, Reza Fahim y Sam Levinson nos trajeron The Idol, quedó claro que su versión subversiva y reveladora del culto a la industria de la música no se parecía a nada que HBO hubiera hecho antes. Poco después, el brillante dúo de Joe Epstein y Amy Seimetz unió fuerzas con el resto del equipo y este sueño se hizo realidad", dijo la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi, en un comunicado.

Además de sacar adelante una exitosa carrera musical, The Weeknd previamente coescribió e hizo trabajo de voz en un episodio de 2020 de Padre de Familia. También apareció en Uncut Gems.