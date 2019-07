J.J. Abrams dirigirá nueva película de ´Superman´

Los Ángeles, Estados Unidos.-

Con "The Force Awakens", J.J. Abrams vio cumplido su sueño de dirigir una película de "Star Wars", franquicia que ha vuelto a contar con él para "The Rise of Skywalker", que llegará a las salas el 20 de diciembre.

El creador de "Lost" podría tener un nuevo proyecto entre manos con el que de ser cierto, cumpliría otro de sus viejos anhelos: ponerse al mando de las nuevas películas de "Superman" y "Linterna Verde".

Según afirma Cosmic Book News, Abrams habría firmado un contrato millonario con Warner para asumir el liderazgo en los nuevos proyectos del estudio. Así, el universo de DC volvería a reiniciar ambos personajes que ya fueron llevados a la gran pantalla por Zack Snyder y Martin Campbell.

Sobre el regreso de Henry Cavill como Superman, el medio también indica que el actor querría volver para una posible secuela. Algo que no entraría en los planes de Abrams, pues este, al igual Matt Reeves con la elección de Robert Pattinson como su Batman, buscaría a un actor más joven para encarnar a Clark Kent.

Finalmente, el medio se hace eco de un posible reinicio de la Liga de la Justicia, algo que entraría dentro de los planes de Warner, pero no a corto plazo.

El estudio preferiría afianzar sus personajes refrendando el éxito de películas como "Wonder Woman", "Aquaman" o "Shazam!", antes de volver a realizar un crossover en su universo.