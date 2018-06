Jerry O'Connell interpretará la voz de Superman

CIUDAD DE MÉXICO.

Jerry O'Connell será el nuevo Superman. El actor es parte de las películas animadas que produce Warner Bros y DC Comics e interpretará al hombre de acero con su voz.

El histrión está acostumbrado a prestar su voz para el personaje y para otros super héroes como Capitan Marvel en 2005 con el programa "Justice League Unlimited".

Durante su visita a México, el actor confesó que es muy importante para él ser parte de este mundo de súper héroes aunque sea en la animación.

Este año volvió a ponerle voz a Superman en la película "The dead of Superman" y en 2019 estrenará "Reign of the Superman".

El actor estuvo en México para presentar la serie Carter que se estrenará mañana a través de "Crackle", la plataforma de streaming de Sony.

Ahí dará vida a un actor hollywoodense que, cansado de los excesos, decide regresar a casa, en donde tendrá que poner a prueba sus habilidades ficticias de detective para resolver crímenes reales.

"Es algo muy divertido, lo que aprendí es que yo sería un pésimo policía", comentó. La producción contará con 10 capítulos y estará disponible por completo en la plataforma, la cual también se puede ver a través de Clarovideo.