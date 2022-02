Explora difamación en Internet

DOS EPISODIOS

La serie, exclusiva de Apple TV+ y que estrena con dos episodios el fin de semana, coloca a un grupo de ciudadanos británicos en el ojo de la sospecha debido a que, en el hotel donde se hospedaban en Nueva York, se suscita el secuestro del hijo de la empresaria Katherine Newman, interpretada por Uma Thurman.

Noah Emmerich, quien da vida a Scott Anderson en la ficción, un oficial del FBI que viaja a Reino Unido para indagar la abducción, explicó que la identidad y la confianza son centrales en la trama.

"Dentro de esas preguntas está quiénes somos cada uno de nosotros, nuestra propia percepción de nosotros mismos; es curioso cómo estos personajes se conforman a sí mismos al confrontarse a la policía y entre ellos. Pensamos en nosotros mismos de una manera y hacemos cosas que coinciden con nuestra percepción.

SORPRENDE

"Puede que nos sorprendamos si vemos videos de nosotros mismos durante el día, puede que no seamos tan amables ni generosos. Muchos tenemos idealizada nuestra forma de ser y cuando nos enfrentamos a la realidad, podemos sorprendernos. No sólo se trata de en quién podemos confiar, sino también quién eres tú, quiénes somos realmente si estuviéramos al desnudo. Nuestra integridad podría ser inferior a lo pensado", dijo Emmerich, mayormente conocido por su participación en The Americans.

Kunal Nayyar, quien hace el papel de Aadesh Chopra, uno de los investigados por el secuestro, refirió además que Suspicion aborda el poder que pueden tener las redes sociales. Tom Rhys, quien interpreta a Eddie Walker, otro sospechoso, detalló que, derivado de ello, existen claroscuros y extremos sobre admiración y vilipendio.

EL PODER

"Hay un elemento del poder de las redes sociales y cómo los videos virales pueden cambiar tu vida de la noche a la mañana, y gente desconocida puede convertirse en celebridad y hasta en sospechosos de un secuestro".

Elizabeth Henstridge, Tara McAllister en la serie, otra sospechosa, señaló que la trama de Suspicion ocurre a paso acelerado, por lo que ella recomendaría a su personaje tomarse un minuto.

"Yo diría a Tara: ´Respira, todo ocurre muy rápido´; la trama avanza velozmente. Le diría a mi personaje que se tomara un descanso de un minuto, ya que con el estrés extremo que vive podría tomar decisiones que no puede deshacer, así que debe tomarse un minuto".

EL RODAJE

Suspicion se rodó principalmente en locaciones entre Alondras y Nueva York, lo que, de acuerdo con el elenco, permitió una sensación de escala global y que la serie también jugara con las tensiones culturales.